Written by Dicembre 29, 2025 12:38 pm Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

Capodanno a Pisa. Concerto di Alfa e spettacolo pirotecnico: modifiche alla viabilità

HomePisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGECapodanno a Pisa. Concerto di Alfa e spettacolo pirotecnico: modifiche alla viabilità

PISA – In occasione dei festeggiamenti per la notte di Capodanno, in programma il 31 dicembre a Pisa, sono previsti il concerto di Alfa in piazza dei Cavalieri e lo spettacolo pirotecnico sui lungarni allo scoccare della mezzanotte.

La Polizia Municipale ha disposto una serie di provvedimenti temporanei alla viabilità, alla sosta e al transito pedonale.

Ponte di Mezzo

  • Chiusura al traffico veicolare dalle 17:30 del 31 dicembre alle 09:00 del 1° gennaio (o fino a pulizia completata).
  • Possibili chiusure pedonali dalle 18:30 per motivi di sicurezza.

Lungarno Galilei

  • Tra piazza San Sepolcro e piazza XX Settembre: chiusura al traffico e divieto di sosta dalle 17:30 del 31 dicembre alle 09:00 del 1° gennaio.
  • Tra Ponte della Fortezza e piazza San Sepolcro: chiusura dalle 20:30 alle 09:00, eccetto veicoli autorizzati.

Lungarno Gambacorti

  • Tra piazza XX Settembre e via delle Belle Donne: chiusura e divieto di sosta dalle 17:30 alle 09:00.

Lungarno Pacinotti

  • Divieto di sosta dalle 17:30; chiusura al traffico dalle 20:30 alle 09:00, con eccezioni per parcheggio piazza Carrara e ZTL Nord.

Lungarno Mediceo

  • Tra piazza Garibaldi e piazza Mazzini: chiusura dalle 20:30 alle 09:00.

Ponte della Fortezza

  • Chiusura corsia ovest dalle 20:30 alle 09:00, mantenendo il senso sud-nord.

Piazza dei Cavalieri e vie limitrofe

  • Dal 27 dicembre al 3 gennaio: divieti di sosta per montaggio/smontaggio palco.
  • Il 31 dicembre, dalle 16:00 alle 04:00: piazza chiusa al traffico; divieti di transito e sosta su vie adiacenti (via Consoli del Mare, via San Frediano, via Dini, via Oberdan).
Last modified: Dicembre 29, 2025
Previous Story
Niente da rimproverare a questi ragazzi
Next Story
“Giorni di festa per e con gli anziani”: tre appuntamenti speciali a Pisa durante le festività

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti