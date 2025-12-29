Capodanno a Pisa. Concerto di Alfa e spettacolo pirotecnico: modifiche alla viabilità

PISA – In occasione dei festeggiamenti per la notte di Capodanno, in programma il 31 dicembre a Pisa, sono previsti il concerto di Alfa in piazza dei Cavalieri e lo spettacolo pirotecnico sui lungarni allo scoccare della mezzanotte.
La Polizia Municipale ha disposto una serie di provvedimenti temporanei alla viabilità, alla sosta e al transito pedonale.
Ponte di Mezzo
- Chiusura al traffico veicolare dalle 17:30 del 31 dicembre alle 09:00 del 1° gennaio (o fino a pulizia completata).
- Possibili chiusure pedonali dalle 18:30 per motivi di sicurezza.
Lungarno Galilei
- Tra piazza San Sepolcro e piazza XX Settembre: chiusura al traffico e divieto di sosta dalle 17:30 del 31 dicembre alle 09:00 del 1° gennaio.
- Tra Ponte della Fortezza e piazza San Sepolcro: chiusura dalle 20:30 alle 09:00, eccetto veicoli autorizzati.
Lungarno Gambacorti
- Tra piazza XX Settembre e via delle Belle Donne: chiusura e divieto di sosta dalle 17:30 alle 09:00.
Lungarno Pacinotti
- Divieto di sosta dalle 17:30; chiusura al traffico dalle 20:30 alle 09:00, con eccezioni per parcheggio piazza Carrara e ZTL Nord.
Lungarno Mediceo
- Tra piazza Garibaldi e piazza Mazzini: chiusura dalle 20:30 alle 09:00.
Ponte della Fortezza
- Chiusura corsia ovest dalle 20:30 alle 09:00, mantenendo il senso sud-nord.
Piazza dei Cavalieri e vie limitrofe
- Dal 27 dicembre al 3 gennaio: divieti di sosta per montaggio/smontaggio palco.
- Il 31 dicembre, dalle 16:00 alle 04:00: piazza chiusa al traffico; divieti di transito e sosta su vie adiacenti (via Consoli del Mare, via San Frediano, via Dini, via Oberdan).