PISA – La sconfitta interna per 2-0 maturata contro la Juventus sabato scorso raccontata in rima come al solito in maniera impeccabile dal nostro Sandro Cartei.
NIENTE DA RIMPROVERARE A QUESTI RAGAZZI
Una partita che, da 35 anni, tutti stavamo aspettando
E c’è solo un modo per affrontarla…lottando
Il primo tempo è equilibrato, la Vecchia Signora non impressiona
Anzi, capita proprio al Pisa, l’occasione buona
Aebischer pennella e Moreo la gira di testa
Ma c’è la traversa, a rovinare la festa
Nella seconda frazione, le gioie del Pisa sono di nuovo infrante
Il colpo di testa di Tramoni, su cross di Tourè, colpisce il montante
Poi, ancora una volta, succede quello che già sapete
E nel giro di un quarto d’ora, la storia si ripete
Prima Kalulu porta in vantaggio la Juventus, complice una carambola di Calabresi
Poi Yildiz, allo scadere raddoppia, facendoci gettare le armi, arresi
Non possiamo rimproverare niente a questi ragazzi, in quanto a volontà
Per affrontare questa categoria, però, manca qualità
Ora ci aspettano due partire di importanza fondamentale
E vediamo se, nel mercato di Gennaio, avrà ancora voglia di farci un regalo, Babbo Natale