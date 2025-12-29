“Giorni di festa per e con gli anziani”: tre appuntamenti speciali a Pisa durante le festività

Written by admin• 12:45 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Il Comune di Pisa, in collaborazione con l’Unità Pastorale “Pisanova” e le parrocchie di San Michele e della zona delle Piagge, promuove la prima edizione di “Giorni di festa per e con gli anziani”, un programma di iniziative dedicate agli over 65 per favorire socialità, cultura e condivisione durante le festività di fine anno.

Il calendario prende il via mercoledì 31 dicembre 2025 alle ore 20:00 al Centro Espositivo SMS, con una serata di poesia, musica, cenone e brindisi per salutare insieme l’arrivo del nuovo anno.

Si prosegue venerdì 2 gennaio 2026 alle 15:30, con un torneo di burraco a coppie presso l’Oratorio di San Michele degli Scalzi (primo piano).

Ultimo appuntamento martedì 6 gennaio 2026 alle 15:30, ancora al Centro SMS, con una grande tombolata dell’Epifania aperta ad anziani, famiglie e bambini, accompagnata da premi e merenda.

«Vogliamo offrire occasioni concrete di incontro e partecipazione attiva per gli anziani della nostra città – dichiara l’assessore Gabriella Porcaro – perché nessuno si senta solo, soprattutto durante le festività». Il progetto è stato realizzato con il supporto del Garante degli Anziani Antonio Schena e la collaborazione delle associazioni del territorio e di Pisamo.

«Molti anziani vivono soli – ricorda Antonio Schena – e iniziative come queste vogliono essere un segno di vicinanza e cura verso chi è più fragile».

Per partecipare è richiesta la prenotazione ai seguenti recapiti:

Maria Grazia 338 8325468 – Antonio 351 7554278 – Claudio 349 7334470.

Gli eventi sono gratuiti e rivolti in particolare agli over 65, ma aperti anche alla cittadinanza per favorire inclusione e dialogo tra generazioni.

Last modified: Dicembre 29, 2025