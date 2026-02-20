Capannoli, “Spirito Allegro” in scena al Teatro Comunale

PISA- Prosegue la stagione teatrale 2025/26 del Teatro Comunale di Capannoli.
Sabato 21 febbraio, alle ore 21.30, torna sul palco la compagnia Teatro dell’Aglio con Spirito Allegro, celebre commedia in due atti di Noël Coward, con la regia di Maurizio Canovaro.
Uno spettacolo brillante e ricco di ironia che racconta la storia dello scrittore inglese Charles Condomine, alle prese con un’improbabile seduta spiritica organizzata per trovare ispirazione. L’incontro con la maldestra medium Madame Arcati darà vita a una serie di esilaranti equivoci, culminando con l’inaspettata evocazione dello spirito di Elvira, prima moglie di Charles. Tra presenze ultraterrene e dinamiche familiari tutt’altro che pacifiche, la commedia si conferma un classico intramontabile della risata.
Sul palco Francesca Palla, Alessandro Gianfaldone, Delia Demma, Lidia Di Maria, Giusy Mazza, Michele Perillo e Fiorenza Rafanelli.
Scenografia e costumi a cura di Donella Garfagnini.
La serata segna anche un momento speciale: Teatro dell’Aglio festeggia 50 anni di attività, confermandosi tra le compagnie storiche del panorama teatrale toscano.
Un appuntamento all’insegna del divertimento e del teatro di qualità.Last modified: Febbraio 20, 2026