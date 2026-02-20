Written by Febbraio 20, 2026 10:26 am Calcio dilettanti

Sempre più difficile il percorso per il Tuttocuoio

Pisa (venerdì, 20 febbraio 2026) — Fra l’anticipo del 20, quelli del 21 febbraio ed il grosso degli incontri di domenica 22 febbraio si disputeranno tutti i match dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre del nostro comprensorio.

Questi gli incontri programmati:

Serie D, girone D

XXV giornata

22/2, 14:30Tuttocuoio 1957San Giuliano City

Eccellenza, girone A

XXVII giornata

22/2, 14:30Fratres Perignano 2019Belvedere Calcio
22/2, 14:30Cenaia 1969Viareggio Calcio
22/2, 14:30LarcianeseSan Giuliano

Promozione, girone A

XXIII giornata

22/2, 15Urbino TaccolaFirenze Ovest

Promozione, girone B

XXIII giornata

22/2, 15CuoiopelliCastelfiorentino United
22/2, 15CastiglioncelloSaline
22/2, 15Mobilieri PonsaccoMassa Valpiana
22/2, 15Colli MarittimiOrbetello
22/2, 15San Miniato Basso CalcioBarberino Tavarnelle

Prima Categoria, girone A

XXII giornata

22/2, 15Città di CapannoriCalci 2016
22/2, 15Migliarino VecchianoPieve Fosciana

Prima Categoria, girone B

XXII giornata

22/2, 15Bellaria CappucciniMaliseti Seano
22/2, 15AM AglianeseStella Rossa
22/2, 15StaffoliFornacette Casarosa
22/2, 15Viaccia CalcioSan Miniato

Prima Categoria, girone D

XXII giornata

22/2, 15PomarancePecciolese
22/2, 15Atletico EtruriaPortuali Sorgenti
22/2, 15Acciaiolo CalcioForcoli Valdera 1921
22/2, 15GeotermicaDonoratico
22/2, 15SelvatellePonsacco 1920
22/2, 15Capannoli San BartolomeoVenturina Calcio

Seconda Categoria, girone G

XXII giornata

22/2, 15Capanne Calcio 1989Pisa Ovest
22/2, 15La CortePonte a Cappiano
22/2, 15CorazzanoAtletico Cascina
22/2, 15PontasserchioSan Prospero Navacchio
22/2, 15Aurora MontaioneTirrenia
22/2, 15Crespina CalcioSanta Maria a Monte
22/2, 15Porta a LuccaSanromanese Valdarno
22/2, 15Castelfranco CalcioSextum Bientina

Seconda Categoria, girone H

XXII giornata

22/2, 15Castelnuovo Val di CecinaTerricciola 1975
22/2, 15Volterrana 2016Campese 1969

Terza Categoria, Pisa – girone A

XX giornata

21/2, 15Antonio BellaniAmatori Saline
21/2, 15Montefoscoli CalcioPonteginori 1929
22/2, 15Filettole CalcioGolena d’Arno
22/2, 15LajaticoNuova Popolare CEP
22/2, 15San Frediano CalcioAtletico Pisa
22/2, 15Scintila 1945Legoli 1994
22/2, 15Sporting VolterraFabbrica Calcio 2024
riposaMarinese 1925

Terza Categoria, Pisa – girone B

XX giornata

20/2, 21Castel del BoscoMarciana 2.0
21/2, 14:30Atletico Le MelorieGiovani Fucecchio 2000
21/2, 14:30Cerretti FCMonteserra
21/2, 14:30TreggiaiaLa Fornace
21/2, 15Ponte a Elsa 2005Stella Azzurra
21/2, 15Zambra San VicoCittà di Montopoli
22/2, 15Gavena GiovaniSantacroce Calcio
22/2, 15PerignanoLa Borra
riposaVia di Corte

Terza Categoria, Livorno – girone unico

XX giornata

22/2, 14:30Sasso PisanoMarciana Marina
22/2, 14:30Sporting Club RosignanoMonteverdi 2006

Terza Categoria, Lucca – girone B

XX giornata

21/2, 15Lucca OvestPappiana

Info tratte da www.tuttocampo.it

