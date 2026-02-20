Sempre più difficile il percorso per il Tuttocuoio

Pisa (venerdì, 20 febbraio 2026) — Fra l’anticipo del 20, quelli del 21 febbraio ed il grosso degli incontri di domenica 22 febbraio si disputeranno tutti i match dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre del nostro comprensorio.
di Leonardo Miraglia
Questi gli incontri programmati:
Serie D, girone D
XXV giornata
|22/2, 14:30
|Tuttocuoio 1957
|San Giuliano City
Eccellenza, girone A
XXVII giornata
|22/2, 14:30
|Fratres Perignano 2019
|Belvedere Calcio
|22/2, 14:30
|Cenaia 1969
|Viareggio Calcio
|22/2, 14:30
|Larcianese
|San Giuliano
Promozione, girone A
XXIII giornata
|22/2, 15
|Urbino Taccola
|Firenze Ovest
Promozione, girone B
XXIII giornata
|22/2, 15
|Cuoiopelli
|Castelfiorentino United
|22/2, 15
|Castiglioncello
|Saline
|22/2, 15
|Mobilieri Ponsacco
|Massa Valpiana
|22/2, 15
|Colli Marittimi
|Orbetello
|22/2, 15
|San Miniato Basso Calcio
|Barberino Tavarnelle
Prima Categoria, girone A
XXII giornata
|22/2, 15
|Città di Capannori
|Calci 2016
|22/2, 15
|Migliarino Vecchiano
|Pieve Fosciana
Prima Categoria, girone B
XXII giornata
|22/2, 15
|Bellaria Cappuccini
|Maliseti Seano
|22/2, 15
|AM Aglianese
|Stella Rossa
|22/2, 15
|Staffoli
|Fornacette Casarosa
|22/2, 15
|Viaccia Calcio
|San Miniato
Prima Categoria, girone D
XXII giornata
|22/2, 15
|Pomarance
|Pecciolese
|22/2, 15
|Atletico Etruria
|Portuali Sorgenti
|22/2, 15
|Acciaiolo Calcio
|Forcoli Valdera 1921
|22/2, 15
|Geotermica
|Donoratico
|22/2, 15
|Selvatelle
|Ponsacco 1920
|22/2, 15
|Capannoli San Bartolomeo
|Venturina Calcio
Seconda Categoria, girone G
XXII giornata
|22/2, 15
|Capanne Calcio 1989
|Pisa Ovest
|22/2, 15
|La Corte
|Ponte a Cappiano
|22/2, 15
|Corazzano
|Atletico Cascina
|22/2, 15
|Pontasserchio
|San Prospero Navacchio
|22/2, 15
|Aurora Montaione
|Tirrenia
|22/2, 15
|Crespina Calcio
|Santa Maria a Monte
|22/2, 15
|Porta a Lucca
|Sanromanese Valdarno
|22/2, 15
|Castelfranco Calcio
|Sextum Bientina
Seconda Categoria, girone H
XXII giornata
|22/2, 15
|Castelnuovo Val di Cecina
|Terricciola 1975
|22/2, 15
|Volterrana 2016
|Campese 1969
Terza Categoria, Pisa – girone A
XX giornata
|21/2, 15
|Antonio Bellani
|Amatori Saline
|21/2, 15
|Montefoscoli Calcio
|Ponteginori 1929
|22/2, 15
|Filettole Calcio
|Golena d’Arno
|22/2, 15
|Lajatico
|Nuova Popolare CEP
|22/2, 15
|San Frediano Calcio
|Atletico Pisa
|22/2, 15
|Scintila 1945
|Legoli 1994
|22/2, 15
|Sporting Volterra
|Fabbrica Calcio 2024
|riposa
|Marinese 1925
Terza Categoria, Pisa – girone B
XX giornata
|20/2, 21
|Castel del Bosco
|Marciana 2.0
|21/2, 14:30
|Atletico Le Melorie
|Giovani Fucecchio 2000
|21/2, 14:30
|Cerretti FC
|Monteserra
|21/2, 14:30
|Treggiaia
|La Fornace
|21/2, 15
|Ponte a Elsa 2005
|Stella Azzurra
|21/2, 15
|Zambra San Vico
|Città di Montopoli
|22/2, 15
|Gavena Giovani
|Santacroce Calcio
|22/2, 15
|Perignano
|La Borra
|riposa
|Via di Corte
Terza Categoria, Livorno – girone unico
XX giornata
|22/2, 14:30
|Sasso Pisano
|Marciana Marina
|22/2, 14:30
|Sporting Club Rosignano
|Monteverdi 2006
Terza Categoria, Lucca – girone B
XX giornata
|21/2, 15
|Lucca Ovest
|Pappiana
Info tratte da www.tuttocampo.itLast modified: Febbraio 20, 2026