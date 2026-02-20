Montecatini Val di Cecina, USIC: “Apprezzamento per l’impegno del Sindaco Auriemma”

Written by admin• 9:17 am• Montecatini Val di Cecina

MONTECATINI VAL DI CECINA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Segreteria Regionale USIC TOSCANA – Unione Sindacale Italiana Carabinieri.

Gestire le risorse pubbliche con responsabilità e garantire servizi essenziali al territorio rappresenta una sfida quotidiana per le amministrazioni locali. Un impegno che assume un valore ancora più rilevante quando riguarda presidi fondamentali per la sicurezza dei cittadini, come le caserme dei Carabinieri.

L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri esprime apprezzamento per l’attenzione dimostrata dall’Amministrazione comunale di Montecatini Val di Cecina, e in particolare dal Sindaco Francesco Auriemma, in merito alle criticità strutturali che interessano la Caserma dei Carabinieri di Ponteginori, recentemente oggetto di ulteriori problematiche legate alla copertura dell’edificio.

Pur nella complessità delle difficoltà tecniche ed economiche, il Comune ha dimostrato senso di responsabilità nel ricercare soluzioni volte a preservare la piena operatività del presidio dell’Arma sul territorio.

Il riconoscimento al Sindaco Francesco Auriemma

«Desideriamo riconoscere pubblicamente l’impegno del Sindaco Francesco Auriemma – sottolinea USIC – per la sensibilità, la concretezza e la dedizione dimostrate nel tutelare un presidio strategico per la comunità. La sicurezza dei cittadini passa anche attraverso la qualità e la sicurezza delle strutture in cui operano i Carabinieri».

Un appello alle istituzioni

USIC auspica un intervento coordinato delle istituzioni competenti – Regione Toscana, Ministero dell’Interno, enti provinciali e strutture centrali dell’Arma – affinché vengano individuate risorse e strumenti adeguati per garantire strutture sicure, funzionali e dignitose.

«I Carabinieri e le comunità locali meritano ambienti di lavoro adeguati. Valorizzare il territorio significa anche investire nella sicurezza e nelle condizioni operative di chi la garantisce ogni giorno».

Last modified: Febbraio 20, 2026