Acqua e parità, a Cascina il confronto tra istituzioni e cooperazione: “Risorsa chiave per diritti ed equità”

Written by Redazione• 3:01 pm• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo

CASCINA- L’accesso all’acqua non è solo una questione infrastrutturale, ma un tema di diritti e di parità, che colpisce in modo particolare le donne nei contesti più fragili. È questo il messaggio emerso dall’incontro “Acqua e parità: una sfida globale, una responsabilità locale”, promosso da Acque insieme al Comune di Cascina in vista della Giornata Mondiale dell’Acqua.

L’iniziativa ha riunito istituzioni, università, realtà della cooperazione internazionale e associazioni del territorio, mettendo al centro il legame tra risorsa idrica, diritti e uguaglianza di genere, in una prospettiva che unisce dimensione globale e responsabilità locali.

Ad aprire i lavori sono stati il sindaco di Cascina Michelangelo Betti e l’assessore regionale all’ambiente David Barontini, seguiti dall’intervento del presidente di Acque Simone Millozzi, che ha sottolineato il ruolo del gestore idrico anche sul piano sociale: «La crisi idrica è globale, ma le soluzioni nascono anche a livello locale. L’acqua deve essere una leva di equità, non solo un servizio tecnico».

Il contributo accademico è stato affidato a Elisa Giuliani, prorettrice dell’Università di Pisa per la sostenibilità e l’Agenda 2030, che ha evidenziato come l’accesso all’acqua sia fondamentale per lo sviluppo sostenibile e l’affermazione dei diritti.

Particolarmente significative le testimonianze dalla cooperazione internazionale, con gli interventi di Pascaline Oulene dal Burkina Faso e Chiara Lombardi dal Nepal, che hanno raccontato le difficoltà quotidiane legate all’accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari.

Il tema del rapporto tra acqua, diritti e pari opportunità è stato approfondito anche da Giovanna Zitiello della Casa della Donna di Pisa e dall’assessora alle pari opportunità del Comune di Cascina Giulia Guainai, che ha richiamato il ruolo delle istituzioni locali nel contrasto alle disuguaglianze.

A chiudere l’incontro è stato l’amministratore delegato di Acque Andrea Guastamacchia, che ha ribadito l’importanza di tradurre i grandi temi globali in azioni concrete sui territori, confermando l’impegno dell’azienda su sostenibilità, diritti e parità di genere.

L’iniziativa rientra nel calendario di appuntamenti promossi da Acque in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua del 22 marzo, che comprende anche visite guidate agli impianti, incontri nelle scuole e campagne di sensibilizzazione per rafforzare la consapevolezza sul valore sociale, ambientale e culturale dell’acqua.

Last modified: Marzo 19, 2026