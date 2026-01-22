All’Università di Pisa un nuovo corso online gratuito su Internet of Things e sostenibilità

Written by admin• 1:09 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – L’Università di Pisa amplia la propria offerta formativa digitale con il nuovo corso online gratuito “Internet of Things e Sostenibilità”, disponibile sulla piattaforma nazionale Edvance. Il percorso formativo è rivolto a studenti, professionisti e a tutte le persone interessate ad approfondire il ruolo delle tecnologie IoT nella transizione energetica e nella sostenibilità ambientale.

«L’Internet of Things sta già cambiando il modo in cui gestiamo l’energia nelle nostre città – spiega Giuseppe Anastasi, delegato del Rettore per la Transizione e l’Innovazione Digitale e docente del corso – dai contatori intelligenti ai sensori per l’illuminazione pubblica, fino alle smart grid. Con questo corso vogliamo aiutare a comprendere come queste tecnologie funzionano e come possono contribuire concretamente alla sostenibilità».

Il corso è strutturato in cinque moduli che partono dalle basi dell’Internet of Things – oggetti connessi e sistemi di comunicazione – per arrivare alle applicazioni pratiche: reti elettriche intelligenti, previsione dei consumi, soluzioni per città più efficienti e meno inquinanti.

Oltre a Giuseppe Anastasi, il corso è tenuto da Carlo Vallati, professore associato al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Ateneo pisano e coordinatore del CrossLab dedicato a Cloud Computing, Big Data e Cybersecurity. Entrambi i docenti sono attivamente impegnati nella ricerca sui temi della trasformazione digitale.

Al termine del percorso i partecipanti acquisiranno competenze utili per comprendere il funzionamento dei sistemi IoT, valutare le tecnologie più adatte ai diversi contesti e individuare strategie per l’ottimizzazione dei consumi energetici, con attenzione anche agli aspetti ambientali ed etici.

Il corso è un MOOC (Massive Online Open Course), accessibile gratuitamente tramite SPID o credenziali EduGain. Al completamento viene rilasciato un attestato digitale open badge, utilizzabile anche su LinkedIn e nel curriculum vitae.

Edvance è una rete coordinata dal Politecnico di Milano e finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del PNRR, che coinvolge 13 università e 4 istituti di alta formazione e offre oltre 200 corsi online gratuiti su temi strategici per l’innovazione.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la piattaforma Edvance e le pagine dell’Università di Pisa dedicate al progetto.

