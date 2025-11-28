Lavori sulla rete idrica a Bientina: sospensione del servizio il 2 dicembre

BIENTINA – Acque informa che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Bientina, martedì 2 dicembre, dalle 8.30 alle 16.00, sarà necessaria la sospensione dell’erogazione idrica nelle seguenti vie: Alpi, del Cimitero Vecchio, della Valdinievole, Rodari e Valdinievole Nord.
Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento, che si risolveranno comunque in breve tempo.
In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, mercoledì 3 dicembre, con le stesse modalità operative.
Acque si scusa per i disagi e ricorda che per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.Last modified: Novembre 28, 2025