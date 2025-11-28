Written by Novembre 28, 2025 10:31 am Bientina

Lavori sulla rete idrica a Bientina: sospensione del servizio il 2 dicembre

BIENTINAAcque informa che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Bientina, martedì 2 dicembre, dalle 8.30 alle 16.00, sarà necessaria la sospensione dell’erogazione idrica nelle seguenti vie: Alpi, del Cimitero Vecchio, della Valdinievole, Rodari e Valdinievole Nord.

Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento, che si risolveranno comunque in breve tempo.

In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, mercoledì 3 dicembre, con le stesse modalità operative.

Acque si scusa per i disagi e ricorda che per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

