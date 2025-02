Francesco Michelotti e Federico Mataresi parteciperanno alla Mezza Maratona di Liverpool

Written by admin• 9:37 am• Attualità, Pisa, Sport

PISA – Giovedì 20 Marzo Francesckino Michelotti con l’associazione “Go Franceskino Go” parteciperà alla Mezza Maratona di Liverpool accompagnato da Federico Mataresi. Con loro l’immancabile Bandiera rossocrociata di Pisa.

Chiunque voglia potrà aiutare i due nostri amici anche con un piccolo contributo, facendo una donazione utilizzando l’iban dell’associazione (causale “una carrozzina per volare”) affinché possano ammortizzare le spese del viaggio e del soggiorno.



Obiettivo ancora più difficile da raggiungere (ma non impossibile) sarebbe anche quello di acquistare una carrozzina progettata proprio per questo tipo di attività, e metterla a disposizione per chi volesse partecipare.

Ricordiamo che “Go Francesckino Go” è una Onlus, nata il 14 Agosto del 2024 e a farne parte sono nove amici tra cui Francesco Michelotti che riveste la carica il presidente. L’obbiettivo dell’associazione è quello di sensibilizzare le persone che si avvicinano a noi al tema della disabilità vista a trecentosessanta gradi e sotto aspetti che quotidianamente non vengono colti soprattutto per mancanza di tempo e attenzione. L’associazione crea con frequenza regolare eventi inclusivi per dare possibilità sia a chi è disabile di vivere un momento diverso dalla quotidianità e allo stesso tempo a chiunque partecipa di avere tempo per riflettere ed acquisire un punto di vista nuovo. Particolare attenzione è inoltre focalizzata sull’aspetto di individuare punti critici nella nostra città che possono essere un ostacolo a chi è disabile e segnalarli a chi di competenza affinché si possa intervenire per migliorare la vivibilità per tutti.

“Difetti di fabbrica”. Difetti di fabbrica è il titolo del libro al quale Francesco sta lavorando e che vedrà la stampa prima dell’estate 2025. Nel libro ci saranno diversi racconti di vita quotidiana vissuta dal punto di vista di Francesco. Qui si affronteranno temi riguardanti le barriere sia fisiche che culturali con cui si deve fare i conti ogni giorno, il tutto condito con un tono scherzoso graffiante e profondo che va dritto al cuore, che è proprio del linguaggio di Francesco.

-Franceskino in “Difetti di fabbrica” tour. E’ in partenza molto presto il tour di Franceskino nelle classi delle scuole medie e superiori di Pisa per confrontarsi con i ragazzi ed affrontare il tema della disabilità. Un incontro a doppio senso dove saranno anche i ragazzi a fare domande e ad interagire sui temi da noi proposti o altri che possono nascere durante l’incontro. Il messaggio che ci proponiamo di far arrivare ai ragazzi, è che quando si parla di disabilità non si ci si deve soffermare solo sull’aspetto di una condizione fisica o mentale, ma un’esperienza umana che può riguardare tutti noi nel corso della vita. La vera sfida quindi non riguarda la disabilità in sé, semmai il superamento delle barriere sociali e strutturali che sono un limite alle opportunità e alla partecipazione piena di tutti. Da qui nasce il bisogno di creare quelle condizioni che valorizzino le abilità di ciascuno per garantire pari dignità e accesso ai diritti fondamentali. E’ un lavoro lungo e tortuoso che può essere superato solo con la sensibilizzazione e la condivisione, per poter così dare un concreto apporto allo sviluppo di una società più accogliente per tutti.

Last modified: Febbraio 15, 2025