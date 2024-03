Buon compleanno al Pisa Beach Soccer che compie 10 anni di attività

Scritto da admin• 1:20 pm• Pisa, Attualità, Sport/Altro, Tutti

PISA – Incredibile a pensarci. Ricordare il gusto di follia di quei primi giorni e l’idea di portare il pallone di Pisa sulla spiaggia. Le ipotesi colte nell’aria e la prima riunione tra Alessandro Donati, Francesco Cecchi, Dario Degli Esposti e Francesco Simonini.

Presto le persone coinvolte nel progetto sarebbero diventate 17, quelle presenti all’atto di

fondazione della società. Nomi che ci hanno accompagnato per anni e volti ancora al nostro

fianco, come quelli di Giovanni Puleo e Daniele Bonanni. Tutto questo ha funzionato. Attraverso soddisfazioni e difficoltà, contro ogni problema dai tratti insormontabili e sull’onda della nostra testarda voglia di andare avanti, per conferire nuova linfa a una realtà sportiva unica nel nostro territorio.

Ce l’abbiamo fatta grazie a idee profuse in lavoro e programmazione, sostenuti dalla preziosa

disponibilità offerta da persone e partner commerciali, cui va il più sincero ringraziamento. Siamo ancora qui e siamo cresciuti, dalla sabbia di casa alle vette d’Italia e d’Europa. Vittorie insperate e sogni sfumati sul più bello, le prime pagine dei giornali e momenti di riflessione. Perché guardiamo i trofei conquistati e rivediamo noi stessi, specchiandoci in tutto

ciò che siamo stati e che ancora abbiamo una tremenda voglia di continuare a essere.

Noi, tra continuità e rilancio, con l’estate in testa tutto l’anno. Oggi festeggiamo il nostro primo

decennale, insieme a tutti coloro che hanno donato dedizione e supporto ai colori nerazzurri.

Insieme a voi eravamo, siamo e saremo il LENERGY PISA BEACH SOCCER. Da 10 anni a questa parte, con lo sguardo rivolto ancora oltre l’orizzonte.

