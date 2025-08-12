Bosco in fiamme a Castellina Marittima: Vigili del Fuoco in azione per proteggere le abitazioni

Written by admin• 4:39 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Dalla mattinata di martedì 12 agosto, alle ore 10:52, un vasto incendio sta interessando un’area boschiva in Via del Commercio, nel territorio comunale di Castellina Marittima.

Sul posto è in corso un importante dispiegamento di forze: oltre alla squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa, impegnata nella difesa di alcune abitazioni situate sul crinale della collina minacciata dalle fiamme, stanno operando anche due elicotteri antincendio e mezzi AIB (antincendio boschivo) della Regione Toscana, attivati dalla SOUP – Sala Operativa Unificata Permanente.

Presente sul posto anche il Direttore delle Operazioni (DO) e i Carabinieri Forestali, impegnati nel coordinamento delle attività di spegnimento e nella verifica delle cause dell’incendio.

