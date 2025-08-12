Pontedera, conclusi i lavori: riapre l’HUB di via Fleming

Written by admin• 5:11 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA- Dall’11 agosto 2025 la Casa della Comunità HUB di Pontedera, in via Fleming 1, ha ripreso regolarmente tutte le proprie attività, dopo il temporaneo trasferimento di alcuni servizi dovuto ai lavori di ampliamento finanziati con fondi PNRR.

Dal 23 giugno all’8 agosto 2025, il cantiere ha interessato anche gli spazi del piano terra e del primo piano della struttura. I lavori si sono conclusi nei tempi previsti e oggi la Casa della Comunità è nuovamente pienamente operativa, con percorsi, ambulatori e sportelli di front-office regolarmente attivi.

Last modified: Agosto 13, 2025