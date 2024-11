Bonus TARI 2024: domande aperte per il contributo economico a favore delle famiglie e dei giovani pisani

Written by admin• 11:21 am• Attualità, Pisa

PISA- Dal 15 novembre, fino al 15 gennaio 2025, i residenti del Comune di Pisa possono presentare domanda per l’assegnazione dei contributi economici “Bonus Tari Famiglie” e “Bonus Tari Giovani“, a parziale ristoro delle spese per la tassa sui rifiuti (TARI) 2024. Il Comune ha messo a disposizione un totale di 275.000 euro per questi due tipi di sostegno.

Il “Bonus Tari Famiglie”, con un budget di 245.000 euro, è destinato ai residenti nel Comune di Pisa con un ISEE ordinario in corso di validità pari o inferiore a 25.000 euro, che siano intestatari dell’utenza TARI relativa all’abitazione di residenza, o facciano parte del nucleo familiare dell’intestatario, o siano residenti nell’abitazione dove risulta registrato l’intestatario TARI. Inoltre, è necessario aver pagato la TARI entro la scadenza indicata nel bando.

Il “Bonus Tari Giovani” è riservato ai residenti nel Comune di Pisa con un ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 35.000 euro e un’età inferiore a 36 anni al 31 dicembre 2024. I requisiti comprendono anche l’essere intestatari dell’utenza TARI sull’abitazione di residenza o far parte del nucleo familiare dell’intestatario, o essere residenti nella medesima abitazione dell’intestatario TARI, con il pagamento della tassa effettuato entro i termini previsti.

I beneficiari di entrambi i bonus potranno ricevere un contributo economico fino al 40% dell’importo pagato per la TARI 2024. In caso di fondi residui, il contributo potrà essere incrementato fino al 55%. Il contributo verrà calcolato sull’utenza domestica dell’abitazione di residenza.

Le domande possono essere presentate esclusivamente tramite il portale online del Comune di Pisa, utilizzando credenziali SPID, CIE o CNS. Ogni nucleo familiare potrà fare una sola domanda. I bandi completi e il link per inviare la domanda sono disponibili sul sito del Comune di Pisa nella sezione dedicata al “Bonus TARI Famiglie e Giovani”.

Per supportare i cittadini nella procedura di richiesta, sono stati attivati punti di “Facilitazione digitale” presso l’URP del Comune, dove è possibile prenotare un appuntamento online, e presso i Centri Polivalenti di San Zeno, Pisanova e nei locali a lato della Palestra Popolare Cep. Gli orari e i numeri di contatto per prenotazioni sono consultabili sul sito del Comune.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare S.E.Pi. S.p.A. al numero 050 2205777 o scrivere all’indirizzo email affari.sociali@comune-pisa.it.

