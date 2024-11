Peccioli: Pubblicato il Bando per gli Incentivi alla Formazione Giovanile 2024/2025

Written by admin• 9:40 am• Peccioli

PECCIOLI- L’Amministrazione comunale di Peccioli ripropone, in continuità con gli anni precedenti, l’incentivo economico destinato alla formazione extrascolastica dei giovani residenti tra i 5 e i 19 anni. Il bando per l’anno formativo 2024/2025 sarà pubblicato lunedì 18 novembre e mira a sostenere le famiglie nel coprire le spese per attività come sport, musica e corsi di lingue straniere. L’accesso agli incentivi, che varia in base al reddito del nucleo familiare, è finalizzato a garantire pari opportunità anche alle fasce più svantaggiate della popolazione. Per poter partecipare, è necessario avere un’attestazione ISEE con valore non superiore a 40.000 euro.

Il bando prevede tre diverse misure di contributo, per le quali è possibile fare domanda anche per più di una. In particolare, sarà possibile ottenere un contributo fino a 500 euro per attività formative di qualsiasi disciplina per ragazzi tra i 5 e i 19 anni (fino a 16 anni per calcio e basket), 800 euro per la formazione musicale e fino a 1.000 euro per viaggi studio all’estero.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 18 dicembre 2024, tramite la piattaforma ContrE (accessibile dalla home page del sito del Comune di Peccioli), utilizzando le credenziali SPID o Carta Nazionale dei Servizi. Il bando completo è disponibile sul sito del Comune e sull’app del Sistema Peccioli.

Last modified: Novembre 16, 2024