Comune di Pisa: pubblicati tre bandi per l’assunzione di 7 istruttori tecnici a tempo indeterminato

11:48 am• Attualità, Pisa

PISA- Il Comune di Pisa ha pubblicato tre bandi di selezione pubblica per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di sette unità da inquadrare nell’area degli istruttori. Le posizioni disponibili riguardano cinque istruttori tecnici geometri, un istruttore tecnico esperto di impianti e un istruttore tecnico agrario.

«In un contesto in cui i compiti degli uffici tecnici si stanno ampliando, anche in seguito all’introduzione di normative come il decreto salva-casa, è fondamentale rinforzare gli organici per rispondere alle nuove esigenze – afferma l’assessore al personale Gabriella Porcaro. L’Amministrazione comunale continua a offrire opportunità di lavoro, con l’obiettivo di mettere a servizio della città nuove figure professionali in grado di contribuire alla realizzazione della “Pisa del futuro” per i prossimi anni. Questo concorso rappresenta un’importante occasione per lavorare a stretto contatto con la comunità, supportando direttamente l’amministrazione e migliorando la qualità dei servizi offerti agli utenti. I candidati dovranno dimostrare di possedere le necessarie competenze teoriche, con la possibilità di concretizzare la propria carriera nel servizio pubblico».

Per chi fosse interessato, l’Amministrazione comunale organizza un incontro informativo e di orientamento che si terrà il 20 novembre, alle ore 12.00, in Sala Baleari presso Palazzo Gambacorti. Saranno presenti i dirigenti delle direzioni del Personale, dei Lavori pubblici, dell’Urbanistica, dell’Edilizia privata e del Verde urbano.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 2 dicembre. Gli avvisi e la documentazione completa sono disponibili al seguente link: Bandi di concorso del Comune di Pisa.

Novembre 16, 2024