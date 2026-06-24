San Miniato, interruzione idrica prorogata fino alle ore 20 di mercoledì 24 giugno

Written by Redazione• 3:01 pm• San Miniato, Attualità

SAN MINIATO – Con riferimento ai guasti che stanno interessando la rete idrica nel comune di San Miniato, Acque comunica che, nonostante sia stato completato l’intervento di riparazione parte, è sopraggiunto un nuovo guasto sull’adduttrice idrica proveniente dalla centrale di Bientina e che serve parte del territorio comunale. Per questo motivo, l’interruzione del servizio idrico, inizialmente prevista in ripristino nel pomeriggio, è ulteriormente prorogata fino alle ore 20 di oggi, mercoledì 24 giugno. Le mancanze d’acqua continuano a interessare le frazioni di Ponte a Egola e San Romano.

I tecnici sono al lavoro per risolvere anche questa ulteriore criticità e ristabilire la normale erogazione nel più breve tempo possibile.

Per limitare i disagi agli utenti, il servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo viene integrato attraverso il posizionamento di un’autobotte anche a San Romano, in Piazzetta del Poggetto, oltre a quella già presente in Piazza Spalletti a Ponte a Egola.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Last modified: Giugno 24, 2026