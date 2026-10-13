Biancoforno, Petrucci e La Porta: «Il voto dei lavoratori apre la strada al dialogo»

Written by Redazione• 2:24 pm• Pisa, Politica

Gli esponenti di Fratelli d’Italia commentano la consultazione promossa da Fai Cisl e Felsa Cisl: 130 favorevoli su 138 partecipanti.

CALCINAIA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci e il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Chiara La Porta.

«Un passo avanti di notevole importanza» per la vertenza Biancoforno. È il giudizio del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci e della capogruppo in Consiglio regionale Chiara La Porta, intervenuti dopo una visita all’azienda.

I due esponenti commentano positivamente l’esito della consultazione promossa da Fai Cisl e Felsa Cisl. Secondo i dati riportati nella loro nota, su 194 aventi diritto hanno votato 138 dipendenti, con 130 voti favorevoli, 7 contrari e una scheda nulla. I sì rappresentano il 94,2% dei partecipanti.

Per Petrucci e La Porta, il risultato esprime la volontà dei lavoratori di privilegiare «la via del dialogo e della contrattazione» e può contribuire a sbloccare una situazione segnata da una prolungata contrapposizione tra un sindacato e la dirigenza aziendale.

Nella nota non manca una critica alla gestione politica della vicenda: i due rappresentanti di Fratelli d’Italia contrappongono l’atteggiamento dei dipendenti a quello di chi, a loro giudizio, avrebbe «calcato la mano politica».

«Qui non è in gioco solo il futuro di circa 200 lavoratori, ma anche la necessità di tutelare un’azienda che porta alto il nome della Toscana in tutto il mondo», dichiarano. «È giunto il momento di superare inutili steccati e contrapposizioni ideologiche per mettere al centro il futuro dell’azienda e il benessere di chi vi lavora».

Last modified: Ottobre 13, 2026