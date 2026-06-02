Beach Soccer. Lenergy Pisa, la SuperCoppa sfuma ai rigori!

Written by Redazione• 9:49 pm• Pisa, Sport

PISA – A Castelsardo la finale di Supercoppa ha chiuso la prima tappa della Serie A Q8, confermando

il Lenergy Pisa BS tra le grandi protagoniste di questo avvio di stagione. I nerazzurri, già

impeccabili in campionato con tre vittorie su tre nella Poule Scudetto, sfiorano anche il primo

trofeo dell’anno, arrendendosi soltanto ai tiri di rigore contro il Napoli BS al termine di una

sfida intensa, equilibrata e ricca di emozioni.

L’approccio migliore è quello dei partenopei, che sbloccano subito il risultato con Andriani sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Pisa però resta pienamente dentro la partita e crea la più grande occasione del primo periodo con Alessandro Remedi, che non riesce a inquadrare lo specchio da posizione favorevole. In apertura di

secondo periodo i nerazzurri aumentano i giri del motore e trovano il meritato pareggio grazie

alla pressione di Chiky Ardil, bravo ad approfittare di un retropassaggio errato di Antonio verso

il proprio portiere. La squadra di Marrucci prende fiducia, alza il ritmo e completa la rimonta

con capitan Barsotti, che di testa firma il 2-1 su rimessa laterale. Nel frattempo, però, il Lenergy

Pisa deve fare i conti con la sfortuna: prima Fazzini e poi Luca Remedi sono infatti costretti ad

alzare bandiera bianca per infortunio. Nel terzo periodo arriva così il nuovo equilibrio del

Napoli, tra le proteste pisane: dopo una rovesciata di Chiky ostacolata da Antonio, la ripartenza

porta Sciacca al gol del 2-2, nonostante il disperato tentativo di Datinha di salvare sulla linea. Il

finale è tesissimo: Bertacca colpisce il palo esterno, mentre dall’altra parte Casapieri si supera a

sette secondi dalla sirena neutralizzando una pericolosa punizione di Antonio. L’extra-time

scorre senza grandi occasioni e la Supercoppa si decide ai rigori. Dopo l’errore iniziale di

Bertacca, Casapieri tiene vive le speranze nerazzurre ipnotizzando Léo Martins. Vanno poi a

segno Chiky Ardil, Hulk e Datinha per il Pisa, Bê Martins, Andriani e Antonio per i campani,

ma il palo colpito da Alessandro Remedi nel quinto tentativo rende decisivo il rigore di

Moxedano, che consegna il trofeo al Napoli BS. Delusione finale dunque per Barsotti e compagni, comunque meritevoli di essersi contesi fino all’ultimo istante una finale dai tratti forti e adrenalinici contro una delle squadre più attrezzate del panorama italiano, confermando carattere, qualità e grande spirito di gruppo nonostante gli infortuni accusati nel corso della gara.

Adesso l’imperativo sarà quello di recuperare rapidamente energie fisiche e mentali in vista dell’Euro Winners Cup, massima competizione europea per club in programma dal 7 al 14 giugno a Nazaré, in Portogallo. Un appuntamento di altissimo livello, nel quale il Lenergy Pisa BS si presenterà con il tricolore cucito sul petto e forte delle ottime indicazioni raccolte a Castelsardo.

LENERGY PISA – NAPOLI 5-6 dcr

Lenergy Pisa BS: Bernardeschi, Bertacca, Hulk, Barsotti, Fazzini, Ardil, Datinha, Remedi L.,

Casapieri, Pugliese, Mogavero, Remedi A.. All.: Marrucci.



Napoli BS: Paterniti, Antonio, Shalabi, Sciacca, Alla, Moxedano, Martins L., Campagna,

Giusti, Andriani, Casolare, Martins B.. All.: Palma.



Reti: 2’ pt Andriani, 6’ st Ardil, 8’ st Barsotti, 4’ tt Sciacca; rig. Martins B., Ardil, Hulk,

Andriani, Datinha, Antonio, Moxedano.

Last modified: Giugno 3, 2026