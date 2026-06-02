Regata Antiche Repubbliche Marinare: vince Venezia. Terzo posto per la barca rossa. Pisa prima nella regata femminile

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PISA – Il Galeone verde di Venezia si aggiudica la 71ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane sulle acque dell’Arno. Al secondo posto la barca bianca di Genova. Il galeone rosso di Pisa arriva terza, seguita da dalla barca celeste di Amalfi. Al Galeone verde di Venezia la vittoria mancava dal 2019 nelle acque casalinghe.

La manifestazione, tornata a Pisa dopo quattro anni, aveva preso il via nel primo pomeriggio con la regata femminile, dove le ragazze del Galeone rosso di Pisa si sono imposte su Venezia arrivata seconda, seguita da Genova e Amalfi. La barca di Genova è stata squalificata per avere toccato una boa.

Le quattro imbarcazioni che rappresentano le Antiche Repubbliche Marinare si sono sfidate sulla distanza dei 1.000 metri le donne (partenza da ponte Solferino) e dei 2.000 metri gli uomini (partenza da ponte sull’Aurelia). Entrambe le competizioni si sono concluse alla Scalo dei Renaioli dove era stato allestito il palco per autorità e pubblico. Tanto pubblico anche sulle spallette dei Lungarni, con migliaia di persone a fare il tifo per i colori delle proprie città.

La Regata è stata preceduta dallo spettacolare corteo storico delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane durante il quale hanno sfilato sui Lungarni, con partenza da Lungarno Fibonacci per poi proseguire sul ponte della Fortezza, Lungarno Mediceo, ponte di Mezzo, lungarno Galilei per concludersi allo Scalo Renaioli. Centinaia i figuranti di Pisa, Amalfi, Genova e Venezia chiamati a rievocare momenti e personaggi della storia di ciascuna Repubblica.

«Oggi le Regate delle Repubbliche Marinare rappresentano qualcosa di speciale: tradizione da una parte e agonismo dall’altra – commenta il sindaco di Pisa Michele Conti –. Abbiamo avuto l’emozione di vedere le nostre atlete arrivare prime proprio in una giornata particolare come quella di oggi, la Festa della Repubblica. Il 2 giugno celebriamo gli 80 anni della Repubblica e gli 80 anni dal primo voto delle donne, un tema che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto ricordare con particolare attenzione. Pensare che proprio in questa ricorrenza le nostre atlete di Pisa abbiano vinto la regata qui in città ci rende particolarmente felici e orgogliosi. È una doppia vittoria: da una parte il successo delle nostre ragazze, dall’altra il valore simbolico di un risultato ottenuto nel giorno in cui ricordiamo una conquista fondamentale per le donne italiane. Sappiamo però che ogni regata è diversa dall’altra e che ogni campo di gara presenta caratteristiche proprie. Oggi c’erano anche il vento e le condizioni della corsia, fattori che possono influire sull’esito della competizione. I nostri equipaggi, femminile e maschile, hanno profuso un impegno straordinario, ma nello sport esistono sempre piccoli dettagli che possono fare la differenza. Andiamo avanti con fiducia. Sappiamo che da domani i ragazzi torneranno ad allenarsi con grande determinazione e non ci scoraggiamo. Questa manifestazione continua a rappresentare un appuntamento importante per la nostra città e per i nostri Lungarni. Desidero ringraziare il numeroso pubblico presente e tutti i figuranti che hanno partecipato al corteo storico: con i loro splendidi costumi, nonostante il caldo, hanno contribuito in modo determinante alla bellezza e al successo della manifestazione. La città ha risposto nel migliore dei modi, dimostrando ancora una volta grande partecipazione e attenzione in ogni dettaglio. Grazie a tutti».

«È stato un grandissimo successo di pubblico, con i Lungarni affollatissimi di pisani, turisti e ospiti provenienti dalle altre città, accorsi per ammirare il Corteo – dichiara l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini. Addobbi, colori, bandiere e perfino le biancherie esposte alle finestre hanno contribuito a creare una scenografia unica, regalando a Pisa un pomeriggio di festa che ha pochi eguali. Sul piano sportivo, il bilancio è estremamente positivo. Le nostre ragazze hanno compiuto un percorso di crescita straordinario, culminato con una meritata vittoria. Anche la regata maschile ha offerto uno spettacolo di altissimo livello, con equipaggi molto competitivi. Venezia, grazie anche al nuovo staff tecnico, ha saputo interpretare al meglio la gara e conquistare il successo. Il terzo posto non può renderci pienamente soddisfatti, ma ci lascia fiducia per il futuro. Sappiamo di aver lavorato al massimo delle nostre possibilità e per questo siamo grati a tutto il gruppo. Lo sport è fatto di tanti dettagli e di molte variabili che possono incidere sul risultato finale: facciamo i complimenti a chi ha vinto, ma voglio rivolgere un riconoscimento speciale anche al nostro equipaggio maschile, che ha compiuto un importante salto di qualità. Una crescita che ci fa guardare avanti con ottimismo e che ci permette di lasciarci alle spalle stagioni nelle quali non eravamo competitivi».

Albo d’oro Con la vittoria di oggi alla 71ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane diventano 35 le vittorie di Venezia, 14 di Genova, 13 quelle di Amalfi, 8 le vittorie di Pisa.

Gli equipaggi pisani:

Galeone Maschile: Lorenzo Giuntini (timoniere), Lorenzo Ammagliati, Cesare Borlenghi, Francesco Garruccio, Tommaso Lagana, Nicola Mancini, Tancredi Mancuso, Alessio Melosi, Leonardo Pioli, Leonardo Sostegni, Matteo Stefanini, Simone Tonini, Niels Torre.

Galeone Femminile: Lorenzo Giuntini (timoniere), Veronica Demartino, Eva Gagetti, Anita Gnassi, Matilde Orsetti, Clara Masseria, Arianna Marconcini, Elisa Marconcini, Alice Pettinari, Silvia Terrazzi, Giulia Timpano.

Nostromi: Riccardo Migliaccio, Emanuele Rinaldi.

Staff Tecnico: Alessandro Simoncini (allenatore), Leonardo Pettinari (direttore tecnico), Luca Gagetti (direttore sportivo).

Last modified: Giugno 2, 2026