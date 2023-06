Barbieri e Bianco per Aquilani. Ore decisive per la cessione di Lucca all’Udinese

Scritto da admin• 6:14 am• Pisa SC

PISA – Il Pisa è alla caccia di giovani promesse: una di queste è Tommaso Barbieri, laterale a destro, classe 2002, che interessa a Pisa, Modena e Reggiana.



di Francesco Michelotti



Barbieri è stato scoperto dalla Juventus e nell’estate del 2020, reduce da una prima stagione in Serie C con il Novara. Con Massimiliano Allegri si è tolto lo sfizio di vivere alcune notti europee: Allegri lo ha convocato nell’andata contro il Benfica e una manciata di minuti contro il PSG, ultima partita del girone di Champions League. A ciò vanno aggiunte cinque convocazioni in Serie A, però senza esordire.



Alla formazione nerazzurra interessa anche il giovane e promettente Alessandro Bianco centrocampista, classe 2000 che lascerà la Fiorentina in prestito. Dopo una stagione con qualche presenza, l’idea è quella di avere una piazza che gli permetta di giocare di più. Tre le squadre indiziate, Catanzaro, Reggiana e Pisa del suo ex mister Aquilani e Verona hanno già chiesto informazioni sul suo conto.

Per quanto riguarda le operazioni in uscita oggi mercoledì, secondo il noto giornalista Sky Di Marzio è previsto un incontro tra l’Udinese e l’entourage di Lorenzo Lucca per trovare un intesa sulla cessione al club friulano.

Last modified: Giugno 21, 2023