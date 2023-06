“Immagini femminili nell’arte pisana” alla Gipsoteca di Arte Antica

Scritto da admin• 11:29 am• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Venerdì 23 giugno, alle ore 18 presso la Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium dell’Università di Pisa in Piazza San Paolo all’Orto, si svolgerà la prima presentazione del nuovo libro Immagini femminili nell’arte pisana. Storia e percorsi dall’antichità al contemporaneo, pubblicato da ETS a cura di Silvia Panichi e Cristina Cagianelli.

Con le curatrici del volume dialogheranno il prof. Marco Collareta e il prof. Fabrizio Franceschini. A introdurre e coordinare l’incontro sarà la giornalista Marina Caterina Magnani

Il libro è nato nell’ambito di un rapporto di amicizia e condivisione di interessi e passioni tra le due curatrici del volume, entrambe storiche dell’arte, antichiste di formazione. Silvia Panichi ha messo a parte Cristina Cagianelli dell’idea di chiamare a raccolta amiche, studiose soprattutto di arte, ma anche di storia della scienza, per prendere in esame una singola opera, o un gruppo di opere collegate tra loro da un unico tema, presenti a Pisa. L’idea era che ognuna di queste opere d’arte avesse come protagonista, in modi diversi, una figura femminile.

Tutte le amiche coinvolte, Chiara Balbarini, Monica Baldassarri, Valeria Barboni, Chiara Bodei, Vittoria Camelliti, Maria Chiara Favilla, Claudia Lamberti, Elena Lazzarini, Ilaria Mariotti, Bruna Niccoli, Silvia Pagnin, Emma Rovini, Maddalena Spagnolo, Chiara Tarantino, Alice Tavoni e Silvia Tomasi Velli, hanno accolto con entusiasmo l’idea del libro e l’invito a scrivere.

Grazie a loro hanno così preso vita donne, sante, eroine, nobildonne, scienziate collegate con la città di Pisa. Spesso si tratta di figure molto note e care all’immaginario collettivo, quali Chinzica, Santa Bona, Artemisia Gentileschi, Eleonora di Toledo e Isabella Roncioni, solo per fare qualche nome.

La pubblicazione del libro, promossa e realizzata con forte convinzione da Gloria e Sandra Borghini della casa editrice ETS, è stata in parte sostenuta dai contributi delll’Inner Wheel presieduto da Francesca Muratorio, del Rotary Pisa, presieduto da Giuseppe Petralia, del Rotary Pisa Galilei, presieduto da Andrea Barbuti, del Rotary Pisa Pacinotti, presieduto da Alda Malasoma e del Rotaract, presieduto da Serena Mazzeo.

Dato che fin da subito l’intento è stato di indirizzare questa pubblicazione a un pubblico il più ampio possibile, si è scelto di utilizzare un linguaggio narrativo, accessibile anche al di fuori della cerchia degli addetti ai lavori, ma senza mai abbandonare il rigore scientifico. Grazie a competenze ed esperienze diverse, condivise con un forte spirito di gruppo, è stato così possibile realizzare un percorso al femminile che accompagna i lettori alla (ri)scoperta di affreschi, quadri, incisioni, sculture, abiti da cerimonia, ma anche architetture, monete e macchine per il calcolo presenti a Pisa in chiese e palazzi e in prestigiose collezioni museali.

Last modified: Giugno 22, 2023