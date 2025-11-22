Avvisi MAD per supplenze nei Nidi e nelle Scuole dell’Infanzia del Comune di Pisa

Written by admin• 10:41 am• Pisa, Attualità

PISA – Il Comune di Pisa ha pubblicato due avvisi pubblici per la formazione di elenchi di messa a disposizione (MAD – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione), finalizzati al conferimento di supplenze immediate e di breve durata nei profili di educatore dei nidi d’infanzia e di educatore della scuola dell’infanzia.

Si tratta di una procedura che permette agli interessati di segnalare la propria disponibilità a incarichi temporanei, anche in sostituzione del personale assente.

Gli elenchi saranno formati dai Servizi Educativi in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande e utilizzati solo dopo aver esaurito le graduatorie a tempo determinato già esistenti. Non costituiscono quindi graduatorie di merito.

Gli avvisi resteranno validi per gli anni educativi 2025/2026 e 2026/2027 e rimarranno aperti fino al 31 luglio 2027. I bandi e la procedura per presentare domanda sono disponibili ai seguenti link:

• Nidi d’infanzia: https://www.comune.pisa.it/Servizi/M.A.D.-Messa-A-Disposizione-per-supplenze-nei-Nidi-d-Infanzia-comunali

• Scuola dell’infanzia: https://www.comune.pisa.it/Servizi/M.A.D.-Messa-A-Disposizione-per-supplenze-nella-Scuola-dell-Infanzia-comunale

Per inoltrare la richiesta è necessario accedere al portale comunale tramite SPID, CNS o CIE.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici dei Servizi Educativi in via del Carmine 10, telefonare ai numeri 050 910709 / 702 / 704 / 710 negli orari di apertura (lunedì-venerdì 9:30-13:00; martedì e giovedì 14:30-16:30) oppure scrivere a personale.educativo@comune.pisa.it.

Last modified: Novembre 22, 2025