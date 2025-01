Autolinee Toscane: verifica di risarcimento danni e azione contro comportamenti illegali sui Bus

Written by admin• 11:12 am• Attualità, Pisa, Volterra

VOLTERRA- Autolinee Toscane comunica di aver affidato ai propri legali l’incarico di verificare se sussistano le condizioni per avviare un’azione legale di risarcimento danni e di interruzione di pubblico servizio nei confronti degli utenti responsabili del danneggiamento di un bus del servizio di trasporto pubblico locale.

L’incidente si è verificato lunedì 27 gennaio 2025 durante la corsa delle 13:04, che collega Volterra a Villamagna. Come evidenziato dalle foto, alcuni seggiolini sono stati distrutti. Questo danno, oltre a quello diretto, comporta un danno indiretto al servizio di trasporto pubblico locale, in quanto il bus dovrà essere fermato per le necessarie riparazioni prima di poter essere rimesso in servizio.

Purtroppo, non si tratta di un episodio isolato: in passato si sono verificati altri atti simili lungo questa linea, spesso accompagnati da comportamenti illegali da parte di giovani utenti, che hanno costretto l’autista a fermare il bus per garantire la sicurezza propria e degli altri passeggeri.

Autolinee Toscane ricorda che su tutti i propri veicoli è attivo un sistema di videosorveglianza, il cui materiale è a disposizione delle autorità competenti. Inoltre, rinnova la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni pubbliche e le scuole per promuovere una campagna di sensibilizzazione civica, finalizzata a far comprendere ai giovani e alle loro famiglie i rischi legali derivanti da comportamenti illeciti, nonché l’importanza di rispettare tanto le persone quanto gli strumenti che quotidianamente garantiscono il servizio pubblico del trasporto locale.

Last modified: Gennaio 28, 2025