“Stai Zitta!”: un inno alla libertà femminile e contro le discriminazioni di genere

PISA- “Stai Zitta!” è uno spettacolo che celebra la libertà femminile e denuncia le discriminazioni di genere. Sabato 1 febbraio alle 21 e domenica 2 febbraio alle 18, il Teatro Nuovo di Pisa ospita questa produzione liberamente tratta dal libro di Michela Murgia, “Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più” (Einaudi 2021).

Tre attrici, Antonella Questa, Valentina Melis e Lisa Galantini, guidate dalla regia di Marta Dalla Via, portano in scena una rappresentazione comica e provocatoria che esplora le radici culturali delle disuguaglianze di genere, partendo dal linguaggio e dalle frasi quotidiane, come “Stai zitta”, spesso usata per zittire le donne.

Lo spettacolo affronta con ironia e intelligenza tematiche sociali e femministe, denunciando pregiudizi e il linguaggio che li giustifica, dando voce a personaggi e situazioni surreali. Le attrici, che hanno sempre messo in discussione le regole attraverso il loro lavoro, sfidano l’idea che “le donne sono le peggiori nemiche delle donne” e coinvolgono il pubblico in una riflessione sul tema.

L’incontro collaterale, “Rompete la regola! L’eredità di Michela Murgia nella pratica”, si terrà domenica 2 febbraio alle 16, sempre al Teatro Nuovo, con la partecipazione delle attrici.

Biglietti: Intero 15€, convenzionati e soci Unicoop 13€, studenti e dipendenti Università di Pisa 10€, bambini sotto i 10 anni gratis. Disponibili online su Ciao Tickets e al botteghino.

