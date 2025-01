Autolinee Toscane lancia la modalità rapida con Apple Pay per viaggiare in tutta la Toscana

Written by admin• 11:11 am• Attualità, Pisa

PISA- Autolinee Toscane ha annunciato oggi che la nuova modalità rapida è ora disponibile per i passeggeri che utilizzano Apple Pay, semplificando ulteriormente gli spostamenti su autobus e tramvia in tutta la Toscana. Con la modalità rapida attivata, i viaggiatori non devono sbloccare il loro iPhone o Apple Watch né aprire alcuna app per pagare. Basta avvicinare il dispositivo Apple a un validatore per effettuare il pagamento in modo sicuro con Apple Pay.

Gli utenti possono modificare in qualsiasi momento il metodo di pagamento preferito per la modalità rapida direttamente dalle impostazioni del Wallet. Inoltre, con la modalità ‘Basso consumo’ su iPhone, gli utenti possono continuare a usare il dispositivo per pagare e viaggiare anche quando è in carica.

Viaggiare su autobus e tramvia con Apple Pay in Toscana garantisce il massimo livello di sicurezza e privacy, grazie alle protezioni integrate in iPhone e Apple Watch. Apple non traccia mai i viaggi degli utenti, e quando una carta di credito o debito viene aggiunta al Wallet, i dati sono crittografati e archiviati in modo sicuro all’interno del Secure Element, un chip certificato progettato per proteggere le informazioni sul dispositivo. In caso di smarrimento del dispositivo, il proprietario può bloccarlo e localizzarlo facilmente tramite l’app “Dov’è”.

“Siamo molto orgogliosi di essere i primi in Italia ad abilitare la modalità rapida per chi usa Apple Pay sui nostri mezzi pubblici”, afferma Tommaso Rosa, Direttore Marketing e Comunicazione di Autolinee Toscane. “Questa innovazione è un passo importante per migliorare i servizi di mobilità, rendendo gli spostamenti più veloci, sicuri e comodi per i nostri clienti. Ora viaggiare con iPhone e Apple Watch sarà ancora più immediato per tutti”.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Gennaio 29, 2025