A fuoco un magazzino: due feriti trasportati in ospedale

Written by admin• 11:04 am• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Pisa è intervenuta alle ore 20:25 di martedì 28 gennaio in Strada Vicinale delle Piagge per incendio abitazione.

All’arrivo sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco con due mezzi antincendio ha prontamente estinto le fiamme che avevano interessato un fabbricato adibito a magazzino, ricovero attrezzi.

Oltre a impedire che l’incendio si propagasse al resto della struttura, i luoghi sono stati messi in sicurezza. Due le persone ferite e trasportate all’ospedale per le cure del caso. Le Cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

Presenti sul posto il 118 ed i Carabinieri di Pontedera.



Last modified: Gennaio 29, 2025