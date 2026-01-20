L’Effemeride Pisana del 20 gennaio 2026

di Leonardo Miraglia
Martedì 20 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:46 e tramonta alle 17:10, le ore di luce solare sono 9 e 24 minuti
La Luna sarà in fase crescente
Oggi è il 329mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Santo del giorno:
Santi Fabiano papa e Sebastiano martiri
Patroni di Lumezzane, Villorba, Marmirolo, Camporosso, Canneto sull’Oglio, Aiello del Sabato, Civitella Paganico, Fiamignano, Ollastra, Zumaglia e di altri comuni
San Fabiano papa e martire
Fabiano fu ventunesimo papa di Roma e sembra che la sua elezione sia stata provvidenziale: si racconta che, alla morte del papa, egli si presentò nell’assemblea riunita e, mentre erano tutti insieme, una colomba bianca discese sul suo capo. Il popolo lo scelse come papa. Il suo pontificato durò quattordici anni piuttosto tranquilli e operosi. Egli, però, sapeva che la persecuzione dei cristiani poteva riprendere all’improvviso, così si adoperò per ampliare i cimiteri sotterranei e riorganizzarli e per fortificare le catacombe, come luoghi di rifugio e luoghi di culto nei tempi difficili. Egli, però, non era ben visto dall’imperatore Decio, che dette inizio, nel 250, a una sanguinosa persecuzione, di cui papa Fabiano fu tra le prime vittime.
San Sebastiano martire
Sebastiano nacque a Narbonne, in Francia, nel 263. Era capitano della Compagnia della Guardia Pretoriana a Roma, guardia del corpo imperiale ed era molto stimato. Tutti ignoravano che fosse cristiano; nell’anonimato portava conforto ai militari perseguitati e martirizzati, non temendo per la propria vita. In un documento si legge che i gemelli Marco e Marcelliano, poiché cristiani, erano stati imprigionati a Roma e condannati alla decapitazione. Essi erano tenuti prigionieri in casa di Nicostrato e i genitori li supplicavano di salvare la loro vita. Quando stavano per cedere, le parole di Sebastiano rinnovarono lo spirito della loro fede. Parole che colpirono tutti i presenti, a cui Sebastiano apparve circonfuso di luce e accompagnato da angeli. Zoe, la moglie di Nicostrato, vide in Sebastiano un uomo di Dio e, benché muta, con gesti chiese il perdono. Sebastiano le fece il segno della croce sulla bocca, pregando il Signore per la sua guarigione. Grazie alla guarigione della moglie, Nicostrato si buttò ai piedi di Sebastiano e liberò i due prigionieri. Sebastiano fu denunciato agli imperatori, che traditi nella fiducia riposta, lo condannarono a morire per mezzo di frecce. Finita l’esecuzione, lo abbandonarono come morto, ma qualche giorno dopo, ricomparve davanti all’imperatore. Questa volta fu frustato a morte e il corpo gettato in una cloaca.
Oggi è il giorno di:
Giornata mondiale del cinema italiano
Giorno internazionale dell’accettazione
La citazione del giorno:
Tutti gli uomini sarebbero tiranni se potessero. (Daniel Defoe)
E’ accaduto il 20 gennaio nel mondo:
- 1265 – A Westminster, il Parlamento di De Montfort tiene la prima seduta nell’omonimo palazzo, da allora conosciuto come Houses of Parliament
- 1752 – Cerimonia della posa della prima pietra per la costruzione della Reggia vanvitelliana di Caserta
- 1792 – Luigi XVI è condannato a morte
- 1841 – La Cina cede Hong Kong al Regno Unito
- 1885 – L.A. Thompson brevetta le Montagne russe
- 1887 – Il Senato degli Stati Uniti permette alla Marina Militare statunitense di noleggiare Pearl Harbor come base navale
- 1892 – A Springfield, Massachusetts, viene disputata la prima partita ufficiale di pallacanestro
- 1937 – Franklin Delano Roosevelt diventa per la seconda volta presidente degli Stati Uniti. Con il suo secondo mandato inizia la prassi per cui ogni presidente USA, una volta eletto, comincia il proprio mandato il 20 gennaio dell’anno successivo all’elezione
- 1941 – Franklin Delano Roosevelt diventa per la terza volta presidente degli Stati Uniti
- 1942 – Alla Conferenza di Wannsee (presso Berlino) i nazisti decidono di risolvere la questione ebraica con la soluzione finale
- 1944 – Seconda guerra mondiale: la Royal Air Force bombarda Berlino con 2.300 tonnellate di bombe
- 1945 – Franklin Delano Roosevelt diviene presidente degli Stati Uniti per la quarta volta; è l’unico presidente a ricoprire la carica per più di due mandati
- 1953 – Dwight D. Eisenhower diventa il 34º presidente degli Stati Uniti
- 1954 – Viene fondata la National Negro Network, composta da 40 stazioni radiofoniche
- 1957 – Dwight D. Eisenhower inizia il suo secondo mandato come presidente degli Stati Uniti
- 1958 – Elvis Presley riceve la cartolina di leva
- 1961 – John F. Kennedy diventa ufficialmente il 35º presidente degli Stati Uniti
- 1964 – Viene pubblicato Meet the Beatles!, il secondo album dei Beatles uscito negli USA. Il primo album è stato pubblicato 10 giorni prima con il titolo Introducing… The Beatles
- 1967 – Viene pubblicato in Inghilterra l’album dei Rolling Stones Between the Buttons
- 1969
- Viene scoperta la prima pulsar, nella Nebulosa del Granchio
- Richard M. Nixon diventa il 37º presidente degli Stati Uniti
- 1973 – Richard M. Nixon inizia il secondo mandato come presidente degli Stati Uniti
- 1981 – Ronald W. Reagan diventa il 40º presidente degli Stati Uniti
- 1985 – Ronald W. Reagan inizia il secondo mandato come presidente degli Stati Uniti
- 1986 – Regno Unito e Francia annunciano i piani per la costruzione del Tunnel della Manica
- 1990 – In seguito a pogrom antiarmeni, Mosca dispiega l’Armata Rossa a Baku
- 1996 – Yasser Arafat è eletto presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese
- 2009 – Barack Obama diventa il 44º presidente degli Stati Uniti. È il primo afroamericano eletto alla massima carica del paese
- 2013 – Barack Obama inizia il secondo mandato come 44º presidente degli Stati Uniti
- 2017 – Donald Trump diventa il 45º presidente degli Stati Uniti
- 2018 – Inizia negli Stati Uniti lo shutdown che si protrarrà fino al 23 gennaio
- 2025 – Donald Trump diventa il 47º presidente degli Stati Uniti
La frase del giorno di Frate Indovino:
La troppa confidenza soffoca la prudenza
EDWIN ALDRIN
Pioniere astronauta statunitense
α 20 gennaio 1930
ANDRÉ MARIE AMPÈRE
α 20 gennaio 1775 ω 10 giugno 1836
FEDERICO FELLINI
α 20 gennaio 1920 ω 31 ottobre 1993
DAVID LYNCH
α 20 gennaio 1946 ω 16 gennaio 2025
MARCO SIMONCELLI
Pilota motociclistico italiano
α 20 gennaio 1987 ω 23 ottobre 2011
Deceduti il 20 gennaio:
CLAUDIO ABBADO
Direttore d’orchestra italiano
α 26 giugno 1933 ω 20 gennaio 2014
AUDREY HEPBURN
α 4 maggio 1929 ω 20 gennaio 1993
ETTA JAMES
α 25 gennaio 1938 ω 20 gennaio 2012
JOHN RUSKIN
Letterato e critico d’arte inglese
α 8 febbraio 1819 ω 20 gennaio 1900
SAN SEBASTIANO
α Anno di nascita: 256 ω 20 gennaio 288
ETTORE SCOLA
α 10 maggio 1931 ω 20 gennaio 2016
JOHNNY WEISSMULLER
α 2 giugno 1904 ω 20 gennaio 1984
