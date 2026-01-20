L’Effemeride Pisana del 20 gennaio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 4:52 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Martedì 20 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:46 e tramonta alle 17:10, le ore di luce solare sono 9 e 24 minuti

La Luna sarà in fase crescente

Oggi è il 329mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

Santi Fabiano papa e Sebastiano martiri

Patroni di Lumezzane, Villorba, Marmirolo, Camporosso, Canneto sull’Oglio, Aiello del Sabato, Civitella Paganico, Fiamignano, Ollastra, Zumaglia e di altri comuni



San Fabiano papa e martire

Fabiano fu ventunesimo papa di Roma e sembra che la sua elezione sia stata provvidenziale: si racconta che, alla morte del papa, egli si presentò nell’assemblea riunita e, mentre erano tutti insieme, una colomba bianca discese sul suo capo. Il popolo lo scelse come papa. Il suo pontificato durò quattordici anni piuttosto tranquilli e operosi. Egli, però, sapeva che la persecuzione dei cristiani poteva riprendere all’improvviso, così si adoperò per ampliare i cimiteri sotterranei e riorganizzarli e per fortificare le catacombe, come luoghi di rifugio e luoghi di culto nei tempi difficili. Egli, però, non era ben visto dall’imperatore Decio, che dette inizio, nel 250, a una sanguinosa persecuzione, di cui papa Fabiano fu tra le prime vittime.

San Sebastiano martire

Sebastiano nacque a Narbonne, in Francia, nel 263. Era capitano della Compagnia della Guardia Pretoriana a Roma, guardia del corpo imperiale ed era molto stimato. Tutti ignoravano che fosse cristiano; nell’anonimato portava conforto ai militari perseguitati e martirizzati, non temendo per la propria vita. In un documento si legge che i gemelli Marco e Marcelliano, poiché cristiani, erano stati imprigionati a Roma e condannati alla decapitazione. Essi erano tenuti prigionieri in casa di Nicostrato e i genitori li supplicavano di salvare la loro vita. Quando stavano per cedere, le parole di Sebastiano rinnovarono lo spirito della loro fede. Parole che colpirono tutti i presenti, a cui Sebastiano apparve circonfuso di luce e accompagnato da angeli. Zoe, la moglie di Nicostrato, vide in Sebastiano un uomo di Dio e, benché muta, con gesti chiese il perdono. Sebastiano le fece il segno della croce sulla bocca, pregando il Signore per la sua guarigione. Grazie alla guarigione della moglie, Nicostrato si buttò ai piedi di Sebastiano e liberò i due prigionieri. Sebastiano fu denunciato agli imperatori, che traditi nella fiducia riposta, lo condannarono a morire per mezzo di frecce. Finita l’esecuzione, lo abbandonarono come morto, ma qualche giorno dopo, ricomparve davanti all’imperatore. Questa volta fu frustato a morte e il corpo gettato in una cloaca.

Oggi è il giorno di:

Giornata mondiale del cinema italiano

Giorno internazionale dell’accettazione

La citazione del giorno:

Tutti gli uomini sarebbero tiranni se potessero. (Daniel Defoe)

E’ accaduto il 20 gennaio nel mondo:

1265 – A Westminster, il Parlamento di De Montfort tiene la prima seduta nell’omonimo palazzo, da allora conosciuto come Houses of Parliament

1752 – Cerimonia della posa della prima pietra per la costruzione della Reggia vanvitelliana di Caserta

1792 – Luigi XVI è condannato a morte

1841 – La Cina cede Hong Kong al Regno Unito

1885 – L.A. Thompson brevetta le Montagne russe

1887 – Il Senato degli Stati Uniti permette alla Marina Militare statunitense di noleggiare Pearl Harbor come base navale

1892 – A Springfield, Massachusetts, viene disputata la prima partita ufficiale di pallacanestro

1937 – Franklin Delano Roosevelt diventa per la seconda volta presidente degli Stati Uniti. Con il suo secondo mandato inizia la prassi per cui ogni presidente USA, una volta eletto, comincia il proprio mandato il 20 gennaio dell’anno successivo all’elezione

1941 – Franklin Delano Roosevelt diventa per la terza volta presidente degli Stati Uniti

1942 – Alla Conferenza di Wannsee (presso Berlino) i nazisti decidono di risolvere la questione ebraica con la soluzione finale

1944 – Seconda guerra mondiale: la Royal Air Force bombarda Berlino con 2.300 tonnellate di bombe

1945 – Franklin Delano Roosevelt diviene presidente degli Stati Uniti per la quarta volta; è l’unico presidente a ricoprire la carica per più di due mandati

1953 – Dwight D. Eisenhower diventa il 34º presidente degli Stati Uniti

1954 – Viene fondata la National Negro Network, composta da 40 stazioni radiofoniche

1957 – Dwight D. Eisenhower inizia il suo secondo mandato come presidente degli Stati Uniti

1958 – Elvis Presley riceve la cartolina di leva

1961 – John F. Kennedy diventa ufficialmente il 35º presidente degli Stati Uniti

1964 – Viene pubblicato Meet the Beatles!, il secondo album dei Beatles uscito negli USA. Il primo album è stato pubblicato 10 giorni prima con il titolo Introducing… The Beatles

1967 – Viene pubblicato in Inghilterra l’album dei Rolling Stones Between the Buttons

1969 Viene scoperta la prima pulsar, nella Nebulosa del Granchio Richard M. Nixon diventa il 37º presidente degli Stati Uniti

1973 – Richard M. Nixon inizia il secondo mandato come presidente degli Stati Uniti

1981 – Ronald W. Reagan diventa il 40º presidente degli Stati Uniti

1985 – Ronald W. Reagan inizia il secondo mandato come presidente degli Stati Uniti

1986 – Regno Unito e Francia annunciano i piani per la costruzione del Tunnel della Manica

1990 – In seguito a pogrom antiarmeni, Mosca dispiega l’Armata Rossa a Baku

1996 – Yasser Arafat è eletto presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese

2009 – Barack Obama diventa il 44º presidente degli Stati Uniti. È il primo afroamericano eletto alla massima carica del paese

2013 – Barack Obama inizia il secondo mandato come 44º presidente degli Stati Uniti

2017 – Donald Trump diventa il 45º presidente degli Stati Uniti

2018 – Inizia negli Stati Uniti lo shutdown che si protrarrà fino al 23 gennaio

2025 – Donald Trump diventa il 47º presidente degli Stati Uniti

La frase del giorno di Frate Indovino:

La troppa confidenza soffoca la prudenza





Nati il 20 gennaio:

EDWIN ALDRIN

Pioniere astronauta statunitense

α 20 gennaio 1930

ANDRÉ MARIE AMPÈRE

Scienziato francese

α 20 gennaio 1775 ω 10 giugno 1836

FEDERICO FELLINI

Regista italiano

α 20 gennaio 1920 ω 31 ottobre 1993

DAVID LYNCH

Regista statunitense

α 20 gennaio 1946 ω 16 gennaio 2025

MARCO SIMONCELLI

Pilota motociclistico italiano

α 20 gennaio 1987 ω 23 ottobre 2011

Deceduti il 20 gennaio:

CLAUDIO ABBADO

Direttore d’orchestra italiano

α 26 giugno 1933 ω 20 gennaio 2014

AUDREY HEPBURN

Attrice britannica

α 4 maggio 1929 ω 20 gennaio 1993

ETTA JAMES

Cantante statunitense

α 25 gennaio 1938 ω 20 gennaio 2012

JOHN RUSKIN

Letterato e critico d’arte inglese

α 8 febbraio 1819 ω 20 gennaio 1900

SAN SEBASTIANO

Santo cattolico francese

α Anno di nascita: 256 ω 20 gennaio 288

ETTORE SCOLA

Regista italiano

α 10 maggio 1931 ω 20 gennaio 2016

JOHNNY WEISSMULLER

Attore e atleta statunitense

α 2 giugno 1904 ω 20 gennaio 1984

