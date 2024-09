Augurio dell’Amministrazione Comunale per il nuovo anno scolastico

Scritto da admin• 11:28 am• Attualità, Pontedera

PONTEDERA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa inviata dall’assessore comunale alle politiche educative e scolastiche Francesco Mori alla vigilia della partenza dell’anno scolastico.

“Gentili, alla vigilia del suono della prima campanella desideriamo rivolgere a tutte e tutti voi il saluto dell’Amministrazione comunale di Pontedera. Il primo giorno di scuola ci proietta come comunità verso luoghi, incontri ed esperienze che segnano percorsi di crescita, formazione e sviluppo di fondamentale importanza.

Stiamo vivendo un periodo ricco di innovazioni e cambiamenti, e il passo da mantenere di fronte a tali sfide può non essere sempre adeguato. Le complessità del presente rappresentano una sfida ancora inedita. Tuttavia, la dimensione sociale e comunitaria dell’essere e del fare scuola ci offre l’opportunità di affrontarla con determinazione e dedizione. Che cosa deve essere ancora in grado di insegnare la scuola? Parafrasando Italo Calvino, “un modo di guardare, cioè di essere in mezzo al mondo”. Questo è ciò che, tutte e tutti insieme, abbiamo la responsabilità di trasmettere alle nuove generazioni di studenti e studentesse, bambini e bambine: uno sguardo sul futuro condiviso, con l’impegno di non lasciare indietro nessuno. Buon anno scolastico.“, conclude la lettera dell’Assessore.

FOTO TRATTA DAL SITO DEL COMUNE DI PONTEDERA

Last modified: Settembre 14, 2024