Visita guidata sulle Mura di Pisa: arte e riqualificazione con il professor Ilario Luperini

PISA – Sabato 21 settembre il professor Ilario Luperini, curatore della mostra MuraInArt, condurrà una visita guidata sulle Mura di Pisa, esplorando le opere esposte lungo il camminamento in quota e nel bastione del Parlascio.

La visita partirà alle 17 da Torre Santa Maria, in piazza dei Miracoli, e seguirà un percorso suddiviso in quattro sezioni: una sintesi storica dei lavori del collettivo LavorareCamminare, pannelli a colori sulle opere più recenti, tre installazioni sui terrazzi superiori del Parlascio e sei installazioni all’interno del bastione.

L’architetto Marco Guerrazzi spiegherà il progetto di riqualificazione del Parlascio, e l’evento si concluderà con una performance del gruppo I Santini Del Prete.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Amur per le Mura di Pisa, in collaborazione con l’associazione di cooperative che gestisce le visite al camminamento in quota. Il costo del biglietto è di 8 euro, con un massimo di 30 partecipanti. La prenotazione è obbligatoria via email (luperini.ilario@gmail.com, amur.pisa@gmail.com) o tramite telefono e WhatsApp al numero 346-3165759.

MuraInArt prosegue fino al 29 settembre, con il gruppo artistico Lavorare Camminare che presenta una serie di installazioni site-specific, pensate per valorizzare lo spazio e creare un dialogo tra antico e contemporaneo. Le opere esplorano temi legati all’ambiente, alla tecnologia e alla sostenibilità, immaginando una condizione “postumana”. Gli artisti indagano come le innovazioni tecnologiche influenzino la vita umana e l’arte, modificando la percezione del mondo, ampliando le possibilità e ridefinendo le strutture sociali, economiche ed estetiche.

