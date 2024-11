Attivato il Numero Unico Europeo 116117 per le cure non urgenti

Written by admin• 8:55 pm• Attualità, Pisa, Salute

PISA – Dal 18 novembre 2024, nei territori dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, entrerà in funzione il nuovo numero unico europeo 116117 per le cure non urgenti, che sostituirà anche il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica). Questo numero, già attivo in altre regioni, sarà il punto di riferimento per chi necessiti di assistenza medica fuori orario, nei weekend e durante le festività.

Il 116117 risponderà a operatori e medici qualificati, disponibili in venti lingue diverse, grazie all’uso di traduttori. Il servizio, che semplifica l’accesso alle cure non urgenti, permetterà anche l’uso della geolocalizzazione e sarà accessibile a persone con difficoltà uditive tramite sms. In caso di emergenza, il numero da chiamare resta il 112.

Questa innovazione fa parte di un processo di riorganizzazione della sanità territoriale in Toscana, con l’obiettivo di rendere più semplice l’accesso ai servizi sanitari e di migliorare l’efficienza operativa.

Il numero 116117 sarà disponibile in tutte le province dell’azienda, tra cui Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa e Versilia.

