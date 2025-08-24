Atalanta – Pisa, nerazzurri nella notte dei sogni, serve l’impresa alla New Balance Arena

Written by Antonio Tognoli• 8:50 am• Pisa, Attualità, Pisa SC, Sport, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Finalmente il momento più atteso è arrivato. Dopo 34 anni e oltre 12.000 giorni il Pisa Sporting Club torna in Serie A e lo fa questa sera domenica 24 agosto, ore 20.45 in uno degli stadi più affascinanti e moderni d’Europa il New Balance Arena di Bergamo, contro la nuova Atalanta di Ivan Juric, una delle società di provincia in ascesa nel panorama italiano ed internazionale. Un banco di prova affascinante molto atteso per la squadra di mister Alberto Gilardino.

di Antonio Tognoli

(Foto Roberto Cappello)

QUI PISA. Non saranno del march gli infortunati Lusuardi, Vural ed Esteves a cui si aggiunge Lind che dovrà stare ai box per almeno una settimana. Rispetto alla trasferta del Dino Manuzzi recuperano l’ex Zurigo Denoon e l’attaccante danese Henrik Meister. Semper dunque sarà il titolare tra i pali, la difesa a tre sarà formata da Canestrelli e Caracciolo con Denoon e Calabresi ballottaggio per un posto in difesa. A centrocampo Aebischer al fianco di Marin. Sugli esterni ballottaggio Tourè-Leris, con Angori confermato a sinistra. Tramoni e Moreo saranno un passo indietro rispetto a Meister unica punta.

QUI BERGAMO. Mister Ivan Juric dovrà fare a meno di Kolasinac e Bakker, ancora ai box. Ballottaggio in difesa tra Scalvini e Djimsiti e K.Sulemana e Maldini in attacco. Il nuovo arrivato Krstovic ex Lecce partirà dalla panchina. Davanti a Carnesecchi Juric presumibilmente schiererà Salvini, Hien e Kossounou. Sulla linea mediana spazio all’estro di Ederson e De Roon. Sugli esterni invece spazio alla velocità di Bellanova e Zappacosta. In attacco nel 3-4-2-1, l’ex Milan Juric schiererà De Ketelaere e K.Sulemana. L’unica punta sarà Scamacca ormai pronto dopo il brutto infortunio e autore di un ottimo pre-campionato.

ATALANTA – PISA: LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 3 Kossounou, 4 Hien, 42 Scalvini; 16 Bellanova, 15 De Roon, 13 Ederson, 77 Zappacosta; 17 De Ketelaere, 7 Sulemana; 9 Scamacca. A disp. 57 Sportiello, 31 F.Rossi, 19 Djimsiti, 69 Ahanor, 6 I. Sulemana, 44 Brescianini, 27 Palestra, 59 Zalewski, 8 Pasalic, 10 Samardzic, 47 Bernasconi, 70 Maldini, 90 Krstovic. All. Ivan Juric.

PISA (3-4-2-1): 1 Semper; 33 Calabresi, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 15 Touré, 20 Aebischer, 6 Marin, 3 Angori; 10 Tramoni, 32 Moreo; 9 Meister. A disp. 12 Nicolas, 22 Scuffet, 44 Denoon, 76 Mbambi, 7 Leris, 8 Hojholt, 11 Cuadrado, 14 Akinsanmiro, 36 Piccinini, 77 Durmush, 16 Buffon, 18 Nzolaa, 72 Maucci. All. Alberto Gilardino.

ARBITRO: Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco

ASSISTENTI: Domenico Palermo di Bari e Mattia Politi di Lecce

IV ufficiale: Livio Marinelli di Tivoli

VAR. Davide Ghersini di Genova

AVAR. Daniele Doveri di Roma 1

Last modified: Agosto 24, 2025