Paladini (Forza Italia): “Il patto di Giani con l’ultra-sinistra è un freno allo sviluppo della Toscana”

Written by admin• 2:54 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Lorenzo Paladini, Segretario Provinciale Forza Italia Pisa, Candidato al Consiglio Regionale.

«Reddito di cittadinanza regionale, salario minimo toscano, riduzione dell’orario di lavoro a parità di stipendio, stop alle infrastrutture, chiusura a rigassificatori e termovalorizzatori: questo è il pacchetto ideologico che Giani ha accettato dai 5 Stelle e da AVS» – dichiara Lorenzo Paladini, segretario provinciale di Forza Italia e candidato al Consiglio regionale.

«Un programma populista e demagogico, più arretrato persino delle posizioni di Rifondazione negli anni ’90».

Paladini sottolinea che questo accordo «non è un segno di forza, ma di paura»:

«Giani teme la sconfitta e si piega ai ricatti dell’ultra-sinistra. Ha scelto di consegnare la Toscana a chi non crede nelle imprese, nella libertà e nello sviluppo, ma solo nella vecchia ricetta della decrescita felice, scaricandone i costi sui cittadini».

Sul tema del reddito di cittadinanza regionale, Paladini lancia l’allarme:

«Costerebbe fino a 3,5 miliardi di euro. Significa che i 2,2 milioni di contribuenti toscani dovrebbero sborsare circa 1.600 euro a testa. Una vera e propria tassa occulta che colpisce famiglie, lavoratori e imprese, creando dipendenza invece di stimolare crescita e sviluppo».

La proposta di Forza Italia è chiara e alternativa:

«Noi vogliamo una Toscana che riparte: sanità efficiente, infrastrutture moderne, imprese libere di crescere e creare lavoro. Questa è la sfida che lanciamo: fermare la resa di Giani e restituire ai toscani il futuro che meritano».

Last modified: Agosto 24, 2025