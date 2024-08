Associazione La Rossa: “Successo Storico per la dodicesima edizione della Festa Rossa a Perignano”

Scritto da admin• 2:54 pm• Perignano

PERIGNANO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa de l’Associazione La Rossa di Casciana Terme Lari.

“La dodicesima edizione della Festa Rossa, tenutasi a Perignano e organizzata dall’associazione La Rossa, si è conclusa con un record di partecipazione. L’evento, auto-finanziato e gratuito, ha attirato un grande pubblico grazie a concerti di artisti come Modena City Ramblers, Skiantos e Africa Unite, e a dibattiti su temi cruciali come l’ambiente, il lavoro, la Palestina e le crisi politiche. Oltre ai concerti, la festa ha offerto stand gastronomici, mostre, animazione per bambini e un mercatino dell’artigianato. L’associazione La Rossa ha annunciato l’intenzione di trovare una sede stabile, sostenuta dal successo dell’evento e da un imminente crowdfunding. L’obiettivo è creare un punto di incontro per attività sociali e politiche. Ringraziamenti sono stati espressi a tutti i partecipanti e volontari, con l’impegno a proseguire le iniziative per promuovere interessi collettivi e creare una rete di collaborazione per il futuro.“

Last modified: Agosto 19, 2024