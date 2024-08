Altre Visioni 2024: la settima edizione del contro festival di teatro nei boschi di Coltano

Scritto da admin• 2:46 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

COLTANO (PISA) – Dal 3 all’8 settembre nei boschi di Coltano, presso il Parco delle Biodiversità/Il Nuovo Fontanile, ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile promuove la settima edizione di ALTRE VISIONI – campus residenziale di ricerca e sperimentazione artistica con laboratori, stage, incontri, opere teatrali e studi di messa in scena.

A Coltano, con gli anni, è nato un luogo in cui teatro, musica e danza vogliono uscire dalle stereotipie delle vetrine per tornare ad essere necessità d’incontro tra artisti e spettatori, tra generazioni e sensibilità umane e professionali che si interrogano sui canoni della bellezza, sulle abilità e disabilità, sul senso dell’arte nella vita.

In un bosco che riduce all’essenziale gli apparati tecnici, elimina gli orpelli ed amplifica le emozioni, presentiamo un programma suddiviso in due sezioni: le produzioni di ANIMALI CELESTI, compagnia che propone un linguaggio d’autore provocatorio, caratterizzato da un’idea di teatro inclusiva e libertaria e la sezione INTRECCI, che vede la presenza di compagnie ospiti fortemente affini, per una relazione progettuale continuativa e feconda, che va oltre la stima, le somiglianze e le difformità stilistiche.

Quattro le produzioni della compagnia pisana, due scritte e dirette da Alessandro Garzella, Dionis/io favola sul finimondo, che ha già visto la presenza di numerosi spettatori fortemente colpiti da una riscrittura contemporanea ispirata a Le Baccanti e Lucignoli, opera vincitrice il bando MIC sull’accessibilità degli artisti disabili, e due Aurore e Sconcerto per Monica opere tratte da materiali letterari o musicali scritti da testimoni di vita molto particolari.

Sette le compagnie ospiti, con altrettanti spettacoli provenienti da contesti molto diversi tra loro ma tutti ispirati all’impegno civile. Tra i vari titoli segnaliamo Paesaggi intermedi di Carovana SMI di Cagliari, Rubedo i Casa del Contemporaneo di Napoli e Come guardare un male del Teatro dell’Ortica di Genova. Molte anche le realtà territoriali ospiti: Voci sbagliate, Collettivo Rosario, Geometria delle Nuvole e Teatro dell’Assedio.

Le iscrizioni e le prenotazioni agli spettacoli si effettuano scrivendo a info@animalicelestiteatrod’artecivile.it

I biglietti costano 10 e 5 euro, l’iscrizione a tutti i laboratori 50 euro e l’iscrizione giornaliera 20 euro-

ALTRE VISIONI, ideato e curato da ANIMALI CELESTI è realizzato con il sostegno di MIC, Regione Toscana, Comune di Pisa, Fondazione Pisa, Pro Loco Coltano, ASL Nordovest Toscana, Cooperativa La Salute, Unicoop Pisa e con la collaborazione di Il Nuovo Fontanile, Cavalieri Consapevoli, Bambini e Cavalli, Teatro dell’Assedio, Teatro delle differenze in parternariato con il progetto Sintonie.

PROGRAMMA

3-4-5 settembre ore 21,15 ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile

DIONIS/IO favola sul finimondo

6 settembre ore 18,30 ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile

AURORE

6 settembre ore 21,15 CAROVANA SMI

PAESAGGI INTERMEDI

6 settembre ore 23 VOCI SBAGLIATE

NON SIIAMO NUMERI: SIAMO UMANI

6-settembre ore 23 ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile

LUCIGNOLI (presso la Villa Medicea di Coltano)

7 settembre ore 18,30 ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile e MODERN ART COLLECTIVE

SCONCERTO PER MONICA

7 settembre ore 21,15 CASA DEL CONTEMPORANEO

RUBEDO

7 settembre ore 23 TEATRO DELL’ORTICA

COME GUARDARE UN MALE

7 settembre ore 23 ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile

LUCIGNOLI (presso la Villa Medicea di Coltano)

8 settembre ore 18,30 COLLETTIVO ROSARIO

FIO AZUL

8 settembre ore 21,15 GEOMETRIA DELLE NUVOLE

GRAAL

8 settembre ore 21,15 ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile

LUCIGNOLI (presso la Villa Medicea di Coltano)

8 settembre ore 23 TEATRO DELL’ASSEDIO

DALL’ALTO DEI CIELI BOMBE

LABORATORI “MAESTRI E MARGHERITE”

dal 6 all’8 settembre dalle ore 9,30 alle ore 13, condotti a staffetta da: Ilaria Bellucci, Sara Capanna, Giuls Paoli / Animali Celesti e Satyamo Hernandez / Aedo – Fabio Buonocore / Voci Sbagliate Ilaria Fontanelli / Geometria Delle Nuvole

STAGE: dal 6 all’8 settembre dalle ore 15,30 alle ore 17

L’ORFANO VELENO: sull’eredità di un Maestro e sul suo silenzio condotto da Giuseppe Affinito

IL GESTO DELLA VISIONE – VOCE AL CORPO laboratorio di danza, improvvisazione e composizione multidisciplinare condotto da Ornella D’Agostino

L’OMBRA DELLA FIGURA condotto da Alessandro Garzella in collaborazione con Nicola Fania

PER INFO E PRENOTAZIONI scrivi a: info@animalicelestiteatrodartecivile.it

BIGLIETTO singolo 10 € per Dionisio, Lucignoli, Paesaggi interrotti, Rubedo, Dall’alto dei cieli bombe

BIGLIETTO singolo 5 € per Aurore, Sconcerto per Monica, Come per guardare un male, Graal, Collettivo Rosario, Non siamo numeri: siamo umani

ISCRIZIONE AL CAMPUS (accesso a tutti gli eventi ad eccezione di Dionisio, Lucignoli, Paesaggi interrotti, Rubedo, Dall’alto dei cieli bombe) € 50

ISCRIZIONE GIORNALIERA AL CAMPUS (accesso a tutti gli eventi della giornata ad eccezione di Dionisio, Lucignoli, Paesaggi interrotti, Rubedo, Dall’alto dei cieli bombe) euro 20

Last modified: Agosto 20, 2024