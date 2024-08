Libri su libri: testi scolastici, libri per diletto e volumi usati ma prima di tutto cortesia e professionalità

Scritto da Leonardo Miraglia• 3:28 pm• Redazionale aziende

Il Birillo da trenta anni a questa parte è un punto di riferimento per il litorale pisano per quanto riguarda la vendita di libri oltre che per la cartoleria.

In questo periodo i libri più richiesti sono quelli di testo per le scuole di ogni ordine e grado per l’ambito metropolitano di Pisa e per le zone di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone.

di Leonardo Miraglia

Ai libri di testo per le scuole si affiancano anche i libri di lettura per diletto e dallo scorso anno è in atto anche la vendita dei libri usati, per andare incontro alle famiglie disagiate che necessitano di testi e che, grazie all’acquisto di libri di seconda mano, trovano soluzioni economicamente a loro adeguate.

Oltre al normale sistema di vendita il Birillo tratta anche buoni messi a disposizione da varie aziende convenzionate con Edenred ed EBT, i voucher permettono al suo possessore di avere un trattamento vantaggioso per quanto riguarda l’acquisto di libri e del materiale esposto sugli scaffali della cartoleria.

Nel periodo estivo, Il Birillo si dedica anche alla gestione dei libri scolastici per le vacanze delle scuole elementari e medie e al momento che un alunno viene a ritirarli si procede immediatamente a fare l’ordine dei libri di testo del nuovo anno scolastico, per permettere a chi deve acquistarli di poter tornare direttamente a Settembre per ritirare i testi senza inutili perdite di tempo.

Non era possibile terminare la presentazione del Birillo senza accennare a due promozioni attive fino ad esaurimento delle scorte: due libri a 9,90 euro oppure a 12,90 euro.

Se volete vedere oltre che leggere cliccate us questo indirizzo:

https://www.facebook.com/share/v/p77gYHsKUEpJKmQZ/?mibextid=WC7FNe

Last modified: Agosto 19, 2024