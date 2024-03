Martedì 19 marzo al Cinema Lanteri va in scena “Solitudine”

Scritto da admin• 11:30 am• Pisa, Cultura

PISA – Con il Patrocinio del Comune di Pisa e la Direzione Artistica di Gabriella Gatti, Martedì 19 marzo alle 21 al Cinema Lanteri di Pisa, in scena un vero e proprio spettacolo in una variegata mescolanza dal titolo “Solitudine” in varie espressioni artistiche.

Cosa aspettarsi? L’ idea è partita dal cortometraggio “Solitudine” del regista Marco Rosati, su sceneggiatura di Luca Meazzini, interpretato dalla stessa Gatti con Giacomo Bernardi e Serenella Gatti Linares, realizzato a Pisa e provincia con l’assistenza tecnica di Corte Tripoli Cinematografica e del Centro Fitness e Olistico Dinamikclub.

Parla di due amiche che si rincontrano dopo decenni e confrontano le loro rispettive solitudini. Ma questo non è un problema legato ad un dato anagrafico; infatti, con lo stato d’animo della solitudine, prima o poi, tutti e tutte dobbiamo fare i conti. Soprattutto nel mondo globale d’oggi, in cui aumentano indifferenza, superficialità, narcisismo.

Oltre a questo corto, rifletteremo insieme su tale tematica con le performance di alcune importanti Espressioni Artistiche: musica con Alessandro Carmignani, poesia con Nadia Chiaverini e Jonathan Rizzo, canto con Serena Rigacci, danza con Cecilia Albanese, pittura con Daniela Maccheroni, teatro con Beatrice, Lorella, Sabrina Valentini e con gli interventi di Roberto Merlino e Marco Rossi.

Prevendita al Cinema Lanteri – Prenotazioni 3387154946

