Pisa al Centro, un contributo concreto al Bilancio Comunale

PISA – Si conclude la terza maratona “Bilancio” per i consiglieri di Pisa al Centro: quattro giorni intensi, circa 540 emendamenti, circa 12 ordini del giorno, e tanti supporter e associati che hanno seguito il dibattito ed hanno accompagnato i consiglieri nel corso della settimana, anche portando in Consiglio comunale colazioni e merende.

Soddisfatta la capogruppo Caterina Costa: “Come ogni anno il nostro gruppo consiliare è stato sempre presente in aula, garantendo il numero legale dalle 8 del mattino alle 22 della sera: un lavoro di coordinamento e di squadra con le altre forze politiche della coalizione di maggioranza”.

“Un lavoro” – aggiunge la consigliera Cordelia Tramontana, Presidente della IV Commissione comunale – “che per me e per il consigliere Edoardo Cerri è iniziato a inizio dicembre, dato che tutte le delibere che sono state approvate dal Consiglio nel corso di questi ultimi giorni sono state precedentemente oggetto di analisi ed istruttoria per oltre due settimane in seno alla IV Commissione”.

Anche Pisa al Centro ha dato il suo concreto contributo al bilancio comunale intervenendo con ordini del giorno a nome del consigliere Lorenzo Vouk e con un costante lavoro di trattativa ed emendamenti da parte del consigliere Amanuel Sikera, che, nella veste di Presidente di III Commissione comunale, ha anche permesso di approfondire alcune questioni sul tema.

Nonostante il gruppo sia ormai “rodato”, dopo tre anni di consiliatura, la responsabilità per quello che è senza dubbio il momento più importante per la vita del Comune di Pisa è sempre molto sentita: il bilancio 2026 non prevede alcun aumento su aliquote e tasse ma mantiene la stessa qualità dei servizi, ed è quest’anno di quasi 267 milioni (era 242 lo scorso esercizio). La spesa corrente è di circa 150 milioni mentre quella in conto capitale 62 milioni. Alla voce entrate correnti sono previste entrate tributarie pari a 97 milioni, tra cui 3,4 milioni per l’imposta di soggiorno, sanzioni al codice della strada di circa 8,2 milioni, mentre alla voce uscite sono previste uscite di spesa corrente per 148 milioni, cui sono da aggiungere i rimborsi di prestiti per 2,2 milioni in calo rispetto ai 2,6 milioni del 2025. I bilanci previsionali 2027 e 2028 presentano valori complessivi intorno ai 212 milioni circa. La spesa corrente per il personale prevista per il 2026 ammonta a circa 32 milioni (30,9 milioni nel 2025). Sul fronte dello stock di debito si evidenzia una tendenziale e corposa riduzione nel 2027 e ’28.

Non meno importante il lavoro di programmazione compiuto dalle Assessore Frida Scarpa e Gabriella Porcaro che hanno redatto il Documento Unico di Programmazione per quanto di competenza : così l’Assessore Frida Scarpa ricorda “i moltissimi gli investimenti comunali in edilizia sportiva, con numerosi interventi su campi da basket, aree polifunzionali, skate park e playground inclusivi. L’amministrazione sta reperendo (anche tramite bandi) rilevanti finanziamenti per favorire lo sport all’aperto, portando avanti importanti opere come il nuovo Centro Natatorio di Barbaricina ed ancora il nuovo centro polivalente al CEP, per non parlare di tutto ciò che riguarda l’attività remiera. Tantissime, inoltre le iniziative di promozione sportiva, di sviluppo delle politiche giovanili e di sostegno ad associazioni e famiglie fragili“.



Non è da meno l’Assessora Gabriella Porcaro, che sottolinea come «con il DUP scegliamo di costruire un’amministrazione pubblica più moderna, efficiente e soprattutto vicina alle persone. Dopo anni di blocco del turn over, il recente concorso ci permette nuove assunzioni e un rafforzamento concreto dei servizi. Investiamo nella digitalizzazione, con strumenti che semplificano l’accesso ai servizi e migliorano la sicurezza dei sistemi. Sosteniamo l’occupazione, accompagniamo giovani, disoccupati e persone più fragili con percorsi di orientamento e formazione, promuoviamo l’empowerment femminile“.



Concludendo: un bilancio improntato alla stabilità che vede tra le priorità per il 2026:

il completamento delle opere finanziate dal PNRR;

nuovi fondi a Pisamo per rafforzare la manutenzione ordinaria;

la riorganizzazione di Geofor per intervenire sui costi strutturali e incidere positivamente sulla TARI.

