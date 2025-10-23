Aperta la vendita dei biglietti per Juventus Next Gen – Pontedera

PISA – È aperta la vendita dei biglietti per il settore ospiti per assistere alla gara Juventus Next Gen-Pontedera, undicesima giornata di Serie C Sky Wifi, in programma sabato 25 ottobre, ore 14:30, allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria.
I tagliandi per assistere all’incontro sono acquistabili esclusivamente al seguente link: www.tickets.juventus.com. Di seguito i prezzi:
– Tribuna Centrale e Laterale: Intero €10,00; Under 14 e J Member €1,00.
– Curva Sud Ospiti “Baloncieri”: Intero €10,00; Under 14 e J Member €10,00.
La vendita terminerà venerdì 24 ottobre alle ore 19:00. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti.Last modified: Ottobre 23, 2025