Coppa Toscana di Prima Categoria: passa solo lo Staffoli

Pisa — Mercoledì 22 ottobre si sono giocati i sedicesimi di finale della Coppa Toscana di Prima Categoria.
di Leonardo Miraglia
Questi i risultati dei match disputati dalle squadre pisane:
- Bellaria Cappuccini vs Gambassi: A. Guidi 1-3 G. Dini, G. Fontanelli, T. Beconcini; si qualifica per gli ottavi di finale il Gambassi.
- Atletico Spedalino vs San Miniato: F. Carlesi (40′ st) 1-1 L. Fagni; l’Atletico Spedalino vince ai tiri di rigore e si qualifica per gli ottavi di finale.
- Pieve Fosciana vs Staffoli: G. Mbaye (30′ st) 1-3 X. Kapidani (12′ pt), M. Fejzaj (40′ pt), E. Shima (42′ st); lo Staffoli si qualifica per gli ottavi di finale.
Mentre, Vada 1963 vs Atletico Etruria è stata rinviata e Campiglia vs Geotermica si disputerà mercoledì 5 novembre.Last modified: Ottobre 23, 2025