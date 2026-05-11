ANPPIA alla Domus Mazziniana per gli 80 anni della Repubblica

Written by Redazione• 2:21 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Lunedì 12 maggio alle ore 17 la Domus Mazziniana di Pisa ospiterà la visita del presidente nazionale dell’ANPPIA, l’Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti, Spartaco Geppetti, in occasione dell’assemblea cittadina dell’associazione.

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle celebrazioni dedicate all’80° anniversario della Repubblica Italiana e intende ripercorrere il legame ideale tra il Risorgimento, l’antifascismo e la nascita della democrazia repubblicana.

Al centro dell’incontro il valore dell’eredità democratica e repubblicana di Giuseppe Mazzini e dei patrioti risorgimentali, considerata fonte d’ispirazione per quanti si opposero al fascismo pagando con il carcere, il confino e l’esilio la propria scelta di libertà.

Un percorso storico e ideale culminato nella Costituzione del 1948, nella quale – come ricordava Piero Calamandrei – riecheggiano ancora le “voci lontane” dei protagonisti del Risorgimento.

La Domus Mazziniana rappresenta uno dei luoghi simbolo di questa continuità storica. Sorge infatti sulle rovine della casa appartenuta alle famiglie Rosselli e Nathan, dove Giuseppe Mazzini morì in clandestinità nel 1872 e che venne distrutta dai bombardamenti del 1943.

Proprio il valore simbolico di quel luogo contribuì, nel dopoguerra, alla nascita dell’ANPPIA, fondata nell’ottobre del 1946 da importanti figure dell’antifascismo italiano, tra cui il futuro Presidente della Repubblica Sandro Pertini e il presidente dell’Assemblea Costituente Umberto Terracini, con l’obiettivo di custodire la memoria della lotta per la libertà e per la Repubblica.

Last modified: Maggio 11, 2026