Marina di Pisa, inaugurata la Casa di Comunità. Petrucci (FdI): “Sanità più vicina ai cittadini”

Written by Redazione• 2:13 pm• Marina di Pisa, Pisa, Politica

MARINA DI PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale toscano Diego Petrucci.

“La Casa di Comunità di Marina di Pisa rappresenta un’ulteriore risposta alle esigenze del litorale, sia per i residenti sia per i tanti turisti che durante l’estate vivono quotidianamente la costa pisana”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale toscano Diego Petrucci, intervenuto questa mattina all’inaugurazione della nuova struttura sanitaria.

Petrucci ha sottolineato come la realizzazione della Casa di Comunità sia il risultato della collaborazione tra Regione Toscana e Azienda USL Toscana nord ovest, resa possibile grazie ai fondi del PNRR destinati alla sanità territoriale.

“Degli oltre 8 miliardi stanziati dal Governo Meloni per la sanità in Toscana – ha dichiarato – questi rappresentano fondi spesi bene, investiti concretamente per rafforzare i servizi sul territorio”.

Nel corso dell’intervento è stato inoltre ricordato il prossimo avvio del servizio di emergenza-urgenza 118 nei locali dell’ex PALP di Marina di Pisa, previsto dal 1° luglio.

“Con questa struttura e con il ritorno del 118 sul litorale – ha aggiunto Petrucci – la sanità della costa pisana diventa più accessibile e capillare. La vera sfida è avvicinare il più possibile le prestazioni sanitarie ai cittadini, migliorando l’assistenza e alleggerendo al tempo stesso la pressione sugli ospedali”.

Last modified: Maggio 11, 2026