Amministrative a Cascina, confronto pubblico tra i quattro candidati sindaco promosso dalle Acli

Written by Redazione• 2:26 pm• Cascina, Eventi/Spettacolo, Politica

CASCINA- Un confronto pubblico sui temi chiave per il futuro di Cascina: decoro urbano, sviluppo economico, politiche sociali e visione della città. È questo il cuore dell’iniziativa organizzata dal Nucleo Acli “Lamberto Tellini” di Cascina in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

L’appuntamento è fissato per martedì 12 maggio alle ore 21.15 nella sede del Nucleo Acli di San Prospero, in via Giuntini 135. Al confronto prenderanno parte tutti e quattro i candidati sindaco: Michelangelo Betti per il centrosinistra, Donatella Legnaioli per la coalizione di centrodestra, Dario Rollo sostenuto da “Valori, Impegno Civico, Libertà è Democrazia” ed Enrico Fiorini di Cascina Rossa.

Il format della serata prevede quattro domande uguali per tutti i candidati, con cinque minuti a disposizione per ciascuna risposta. Obiettivo dichiarato dagli organizzatori è favorire un confronto ordinato e centrato sui contenuti, evitando interruzioni e polemiche.

“Se informarsi è il primo passo per scegliere consapevolmente – spiega il presidente del Nucleo Acli Daniele De Nisco – abbiamo cercato di creare un’occasione che metta al centro la chiarezza delle diverse idee di città dei candidati, così da permettere ai cittadini di arrivare al voto in modo più informato”.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con le Acli provinciali di Pisa e Lucca.

Last modified: Maggio 11, 2026