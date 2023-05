Andata Play-out: al Cosenza il primo round sul Brescia. Decide Nasti

Scritto da admin• 8:42 am• Pisa SC

PISA – Un gol del giovane Marco Nasti decide il primo round del playout di Serie B tra Cosenza e Brescia (1-0) al San Vito Marulla.

Gara bloccata per tutta la prima parte. Zilli ci prova ma non arriva alla deviazione vincente, gli ospiti concludono con Listkowski e Ayè. Nella ripresa, il Cosenza spinge ma è il Brescia a colpire una traversa con Dimitri Bisoli. Ma è Nasti l’uomo del match. L’attaccante scuola Milan che aveva castigato anche il Pisa risolve la partita di testa dopo una mischia beffando la difesa delle Rondinelle. Gol pesante in vista del return-match al Rigamonti giovedì 1 giugno ore 20.30.

Foto Cosenza Calcio

Last modified: Maggio 26, 2023