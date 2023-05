Perugia – Benevento finisce sotto inchiesta

Scritto da Antonio Tognoli• 10:37 pm• Pisa SC

PISA – Perugia-Benevento è finita sotto inchiesta. Secondo l’Agenzia Ansa, il Procuratore federale Giuseppe Chinè avrebbe aperto un procedimento in relazione alle modalità di realizzazione, nei minuti di recupero, della terza rete del Perugia nella suddetta gara tra gli umbri e i campagni, giocata nell’ultima giornata di Serie B che ha chiuso definitivamente il campionato in attesa di playoff e playout.

L’ipotesi è quella di illecito sportivo. Al riguardo è stato già acquisito il video della gara e nei prossimi giorni saranno ascoltati i tesserati coinvolti nell’episodio. La gara è terminata 3-2 per il Perugia con il gol decisivo di Kouan su errato disimpegno di Leverbe. Entrambe le squadre sono retrocesse in serie C.

Last modified: Maggio 26, 2023