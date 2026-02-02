Mercato di riparazione: le operazioni del Pisa Sporting Club e la rosa attuale

Written by Antonio Tognoli• 8:13 pm• Pisa SC

PISA – Il mercato di riparazione del Pisa Sporting Club si chiude con cinque arrivi: due attaccanti, un difensore, un centrocampista e un esterno di fascia.

Molti sono stati i ritorni dai prestiti e le nuove destinazioni, Due i fine prestiti anticipati, per quanto riguarda la rosa della prima squadra: Nzola e Bonfanti di proprietà rispettivamente di Fiorentina e Atalanta, che si sono accasati a Sassuolo e Spezia e del difensore Matias Lusuardi arrivato in estate dal Frosinone e ceduto in prestito alla Reggiana. In prestito al Pontedera ben tre elementi: Buffon, Mbambi e Raychev. La vera sorpresa dell’ultimo giorno di mercato è l’arrivo di Samuel Illing-junior esterno ex Juve di proprietà dell’Aston Villa, in forza al West Bromwich.

TUTTE LE OPERAZIONI IN ENTRATA ED IN USCITA

ACQUISTI: Rafiu Durosinmi (a, Viktoria Plzen), Rosen Bozhinov (d, Anversa), Felipe Loyola (c. Indipendiente), Filip Stojilkovic (a, Cracovia), Samuel Illing-junior (a, Aston Villa).

PARTENZE: Mbambi (d, Pontedera), Esteves (c, Bari), Arena (a, fp Carrarese, Arezzo), Lusuardi (d, Reggiana), Vukovic (p, Mantova), Raychev (a, fp Frosinone, Pontedera), Frosali (c, fp Siracusa, Pro Patria), Giani (a, fp Brescia, Carpi), Durmush (c, Vis Pesaro), Maucci (a, Ospitaletto), Nzola (a, fp Fiorentina, Sassuolo), Buffon (a, Pontedera), Bonfanti (d, fp Atalanta, Spezia) Casarosa (d, Arezzo), Trdan (a, Lokomotiv Plovdiv), Vignato (a, Akrtitas Chlorakas), Sapola (d, Pontedera).

Questa la rosa del Pisa Sporting Club a disposizione del nuovo mister Oscar Hiljemark.

LA ROSA DEL PISA SC

PORTIERI: 22 Simone Scuffet 1 Adrian Semper, 12 Nicolas Andrade

DIFENSORI: 4 Antonio Caracciolo (capitano), 5 Simone Canestrelli, 33 Arturo Calabresi, 2 Rosen Bozhinov, 44 Daniel Denoon, 26 Francesco Coppola, 39 Raul Albiol.

CENTROCAMPISTI: 6 Marius Marin, 11 Juan Cuadrado, 20 Michel Aebischer, 15 Idrissa Touré, 14 Ebenezer Akinsanmiro, 8 Malthe Hojholt, 3 Samuele Angori, 7 Mehdi Leris, 21 Isak Vural, 36 Gabriele Piccinini, 35 Felipe Loyola.

ATTACCANTI: 23 Calvin Stengs, 10 Matteo Tramoni, 32 Stefano Moreo, 17 Rafiu Durosinmi, 81 Filip Stojilkovic, 9 Henrik Meister, 99 Lorran, – Samuel Illing-junior.

