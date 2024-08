Amici di Pisa: “Controversie sul Master Plan del nuovo aeroporto di Firenze: preoccupazioni per interferenze politiche nella valutazione tecnica”

Scritto da admin• 12:00 pm• Attualità, Pisa

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa degli Amici di Pisa e Comitato Piccoli Az.sti TA.

“L’Ing. Naldi, Amministratore Delegato di Toscana Aeroporti (TA), ha confermato in un’intervista che, insieme al Governatore Giani, al Presidente dell’ENAC Di Palma e ad altri politici fiorentini, si è incontrato con il Ministro dell’Ambiente Fratin per discutere del Master Plan del nuovo aeroporto di Firenze, attualmente sottoposto alla valutazione della Commissione ministeriale di VIA VAS. Durante l’incontro, Giani ha affermato che il Ministro ha espresso un giudizio positivo sul progetto e ha manifestato la volontà di concludere l’iter favorevolmente, suscitando preoccupazioni per una possibile interferenza politica nel processo tecnico. Questo atteggiamento è stato criticato, soprattutto in contrasto con i comportamenti dei precedenti ministri, che hanno mantenuto un approccio distaccato e rigoroso nelle valutazioni tecniche. Inoltre, il Ministro ha concesso a TA una proroga da 20 a 120 giorni per presentare le integrazioni richieste, sollevando ulteriori dubbi sulla trasparenza del processo decisionale.“, conclude la nota stampa.

Last modified: Agosto 19, 2024