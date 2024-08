A Marina di Pisa mercoledì 21 agosto la cerimonia in ricordo di Marco Verdigi e dei genitori Carla e Andrea

Scritto da admin• 11:59 am• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Mercoledì 21 agosto, alle ore 19, presso il cippo in via Crosio (piazza Viviani) a Marina di Pisa, verrà celebrata, a venti anni dalla scomparsa, la santa messa di suffragio in onore di Domenico Marco Verdigi.



Il giovane sangiulianese annegò nel mare davanti a Marina di Pisa il 21 agosto 2004, a soli 23 anni, dopo aver salvato la vita a due bambini che si trovavano in situazione di estremo pericolo, in balia del mare agitato. La giornata commemorativa sarà un’occasione per ricordare anche i suoi genitori, Carla e Andrea, scomparsi nel 2021 a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro. Per l’Amministrazione comunale saranno presenti gli assessori Paolo Pesciatini e Massimo Dringoli.

Il gesto eroico di Verdigi è stato riconosciuto anche dalla Presidenza della Repubblica con l’attribuzione della medaglia d’oro al merito civile e in suo nome è stata istituita un’associazione che ogni anno organizza il premio Verdigi, mettendo a disposizione fondi in favore di progetti di solidarietà rivolti a bambini in situazioni di difficoltà.

Modifiche alla viabilità. Per consentire lo svolgimento della commemorazione il Comune di Pisa ha disposto i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità: dalle ore 15.00 e fino alle ore 20.00 del giorno 21 agosto, divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati in via Tullio Crosio, nel tratto compreso tra il braccetto nord e la fine della via Tullio Crosio, e in piazza Viviani, nel tratto compreso tra il braccetto Nord e via Curzolari, eccetto veicoli al seguito della cerimonia; dalle ore 17.00 e fino alle ore 20.00 del giorno 21 agosto è inoltre istituito nelle stesse vie il divieto di transito veicolare con sospensione della pista ciclabile e l’istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che provengono da via Curzolari su piazza Viviani, direzione via Maiorca.

