Pulizia straordinaria degli “Orti” lungo il Fosso Serezza: Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord collabora con l’operazione Mato Grosso

Scritto da admin• 12:04 pm• Attualità, Vicopisano

VICOPISANO – Lungo il fosso Serezza, tra Buti e Vicopisano, si trovano terreni di proprietà del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, noti come “orti”, un tempo destinati ai residenti della zona per coltivazioni personali, simili agli orti urbani. Tuttavia, con il passare del tempo, il rispetto per questi spazi è venuto meno, e ora si rende necessaria una pulizia straordinaria per ripristinare il decoro e permetterne una nuova assegnazione.

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord ha così deciso di affidare il compito di manutenzione e rimozione dei rifiuti ai giovani volontari dell’associazione Toscandina ODV, il braccio operativo dell’Operazione Mato Grosso. Questa organizzazione umanitaria, attiva in Italia e all’estero, supporta missioni in alcuni dei paesi più poveri del mondo, tra cui Brasile, Bolivia, Ecuador e Perù. I Comuni locali, insieme alle aziende di gestione dei rifiuti, si occuperanno del ritiro e dello smaltimento dei materiali recuperati.

Il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi, ha espresso soddisfazione per questa collaborazione, sottolineando come l’iniziativa permetta di combinare la cura del territorio con il sostegno a progetti umanitari in America Latina. In passato, i volontari si sono occupati di vari lavori, tra cui la manutenzione delle canalette irrigue e la verniciatura della sede del consorzio. Ora, si concentreranno sulla pulizia degli “orti” lungo il Serezza, dove hanno già trovato numerosi oggetti abbandonati, come bidoni di plastica, cisterne, sedie e reti.

I giovani volontari, di età compresa tra i 16 e i 25 anni, partecipano all’Operazione Mato Grosso senza ricevere alcun compenso, dedicando tempo e risorse personali a favore delle missioni umanitarie. Ridolfi ha concluso esprimendo orgoglio per questa iniziativa, che non solo sostiene i più poveri, ma offre anche ai giovani volontari l’opportunità di imparare l’importanza della tutela ambientale e della corretta manutenzione delle aree gestite dal Consorzio.

Last modified: Agosto 19, 2024