Giuseppe Corrado: “Fiducia a Gilardino sta facendo un grande lavoro. E la squadra è in crescita”

Written by admin• 1:14 pm• Pisa SC

PISA – A margine della presentazione della partnership con ChiantiBanca il presidente nerazzurro Giuseppe Corrado (nella foto sopra assieme al patron Alexander Knaster) ha parlato anche della situazione legata al campo al calciomercato e della fiducia nel tecnico Alberto Gilardino.

di Giovanni Manenti

SUL MOMENTO DELLA SQUADRA. “Credo che il calciomercato sia un’ossessione per i media ed i tifosi e credo che quello che abbiamo fatto sinora sia in linea con il lavoro che si è orientato sulla scelta di giocatori che avrebbero potuto migliorare l’organico sulla base delle prestazioni fornite sino a dicembre, ma credo anche che il mercato di gennaio non sia determinante come viceversa lo può essere la crescita dei giocatori della scorsa stagione che si è maggiormente evidenziata nelle ultime giornate, senza dimenticare una certa dose di sfortuna per alcuni dei nuovi acquisti sotto il profilo degli infortuni che non hanno consentito di inserirsi con i compagni e la dimostrazione della nostra crescita l’ha data la prestazione con l’Atalanta rispetto alla gara di andata che al di là dello stesso risultato, l’andamento è stato diametralmente opposto, il che ci dà serenità per il prosieguo del campionato, sperando anche di riscuotere alcuni crediti verso la buona sorte che abbiamo accumulato nel girone di andata“.



SU GILARDINO. “Per quanto concerne la posizione di Gilardino, confermo che le notizie apparse su alcuni media circa un suo possibile esonero sono assolutamente prive di qualsiasi fondamento, essendo pienamente soddisfatti del suo operato, soprattutto per la crescita di alcuni elementi della rosa, così come riteniamo di aver disputato un girone di andata in linea con le nostre previsioni e solo una comprensibile inesperienza ed alcune situazioni sfavorevoli non ci hanno consentito di avere qualche punto in più, una situazione che speriamo di ribaltare nel ritorno in quanto mi sarei anche stufato di ricevere sempre i complimenti per le prestazioni senza raccogliere punti, magari se in qualche occasione ci accusassero di “aver rubato la partita” non dispiacerebbe come compensazione (ride, ndr)

Last modified: Gennaio 22, 2026